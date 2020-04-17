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تعليم

هيئة جودة التعليم: أزمة كورونا كانت فرصة لاستكشاف طاقات جديدة للدخول إلي عالم التعلم عن بعد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:16 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ياســـمين بدوي
أكدت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري، أن أزمة كورونا العالمية كانت ولاتزال تمثل فرصة لاستكشاف طاقات جديدة للدخول إلى عالم التعلم عن بعد.

وقالت راجية: لقد أثبت الوضع الراهن إن مؤسسة الأزهر وكافة المؤسسات التعليمية تملك طاقات حقيقية للنجاح والتحول الآمن من طرق تقليدية إلى طرق حديثه في التعليم.

جاء ذلك في ختام اجتماع ا ترأسته أمس الدكتوره يوهانسن عيد بحضور  قيادات الهيئة،  وبمشاركة عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " من مديري أفرع الهيئة بالمحافظات حيث تم مناقشة  التقارير الخاصة بمتابعة  العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة  والتي يتم إنجازها إلكترونيا باستخدام البنية التكنولوجية التي تبنتها الهيئة منذ أكثر من عامين. 

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن التعليم عن بعد سيحدث نقلة نوعية في مستويات الخريجين في المستقبل القريب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل في مصر وخارجها ويخدم رؤية مصر 2030 ، وأن القيادة السياسية في مصر كانت سباقة في حرصها على إنشاء جامعات جديده على أعلى مستوى من التخصص والأخذ بأساليب التعلم الحديثه وفق أعلى المعايير الدولية، وأن هذه الجامعات ستمثل قاطرة مهمه وحديثه تضاف لما هو قائم بالفعل للانطلاق نحو مستقبل واعد للتعليم في مصر.
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