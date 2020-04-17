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تعليم

وزير التعليم: أبطال مشاهد شراء الأبحاث هم أولياء الأمور وليس الطلاب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:00 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أبطال كل المشاهد المؤسفة لشراء المشروعات البحثية هم أولياء الأمور وليس الطلاب .

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لأولياء الأمور المتوترين والرافضين لفكرة عمل اختبارات شفوية لطلاب المدارس لمناقشتهم في مشروعاتهم البحثية المقدمة.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب التعليم مشروع مصر القومي عبر تطبيق واتس اب: لا يوجد سبب واحد للضغط والتوتر إلا إذا كان المشروع ليس من عمل واجتهاد الطالب.

وأضاف وزير التربية والتعليم: لو المشروع البحثي كان من عمل واجتهاد الطالب،  فسيكون الاختبار الشفوي شيئا يسعد الطلاب، حيث سيكونوا سعداء بأن يقدموا عملهم ويفخروا به.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: الاختبار الشفوي ليس امتحانا، وإنما عرض سيقدمه الطلاب لمشروعاتهم التي بحثوا عنها.

وتساءل وزير التربية والتعليم متعجبا: أين الضغط في هذه الحالة؟ ولماذا نصنع جدلًا حول كل شيء؟

وكان قد فجر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجأة جديدة لأولياء الأمور الذين يقبلون حاليا على شراء الأبحاث لأبنائهم. 

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه خلال هذه الاختبارات الشفوية ستتم إتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الخطوة ستكشف إذا كان الطالب بذل مجهودا بنفسه في إنجاز بحثه أم أنه اعتمد على أبحاث جاهزة لم يتعب فيها.  

وأكد وزير التربية والتعليم، أن قرار عمل اختبارات شفوية لطلاب المدارس أول سبتمبر وإلزام الطلاب خلالها بعرض أبحاثهم له هدفان.

حيث أوضح وزير التعليم:  أن الهدف الأول هو تعليم الطلاب كيفية عرض ومناقشة مشروعاتهم البحثية من هذا السن الصغير، أما الهدف الثاني فهو التأكد من أن الطالب اعتمد على نفسه وبذل مجهودا في بحثه المقدم أم أنه اعتمد على بحث جاهز تم شراؤه أو قام أحد أقاربه بإعداده.

وقال وزير التربية والتعليم: لو ثبت للجنة المناقشة أن الطالب لم يستطع مناقشة مشروعه البحثي، لأن البحث المقدم لا يخصه أو أنه لم يبذل فيه مجهودا، فسيتم التعامل بحزم مع الطالب.

وأوضح وزير التربية والتعليم: أنه سيتم  اتخاذ إجراءات ضد هذا الطالب مثل إلزامه بخوض اختبارات إضافية أو دراسة مواد تعليمية إضافية .. وقال الوزير "مفيش داعي أولياء الأمور يحطوا ولادهم في الموقف ده وياريت يسيبوهم يعملوا الأبحاث بنفسهم".

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع مديري المديريات التعليمية، شدد فيها على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء الأمور في تنفيذ المشاريع البحثية أو إلحاق الطلاب بالفصول على منصة التواصل (Edmodo) والمتاجرة بأكواد الطلاب.

كما وجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بمتابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية والتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية.
وكان عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي)، وكذلك استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير  للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات. 
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