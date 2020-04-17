وزير التعليم: أبطال مشاهد شراء الأبحاث هم أولياء الأمور وليس الطلاب

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب التعليم مشروع مصر القومي عبر تطبيق واتس اب: لا يوجد سبب واحد للضغط والتوتر إلا إذا كان المشروع ليس من عمل واجتهاد الطالب.

وأضاف وزير التربية والتعليم: لو المشروع البحثي كان من عمل واجتهاد الطالب، فسيكون الاختبار الشفوي شيئا يسعد الطلاب، حيث سيكونوا سعداء بأن يقدموا عملهم ويفخروا به.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: الاختبار الشفوي ليس امتحانا، وإنما عرض سيقدمه الطلاب لمشروعاتهم التي بحثوا عنها.

وتساءل وزير التربية والتعليم متعجبا: أين الضغط في هذه الحالة؟ ولماذا نصنع جدلًا حول كل شيء؟

وكان قد فجر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجأة جديدة لأولياء الأمور الذين يقبلون حاليا على شراء الأبحاث لأبنائهم.





وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه خلال هذه الاختبارات الشفوية ستتم إتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الخطوة ستكشف إذا كان الطالب بذل مجهودا بنفسه في إنجاز بحثه أم أنه اعتمد على أبحاث جاهزة لم يتعب فيها.





وأكد وزير التربية والتعليم، أن قرار عمل اختبارات شفوية لطلاب المدارس أول سبتمبر وإلزام الطلاب خلالها بعرض أبحاثهم له هدفان.





حيث أوضح وزير التعليم: أن الهدف الأول هو تعليم الطلاب كيفية عرض ومناقشة مشروعاتهم البحثية من هذا السن الصغير، أما الهدف الثاني فهو التأكد من أن الطالب اعتمد على نفسه وبذل مجهودا في بحثه المقدم أم أنه اعتمد على بحث جاهز تم شراؤه أو قام أحد أقاربه بإعداده.





وقال وزير التربية والتعليم: لو ثبت للجنة المناقشة أن الطالب لم يستطع مناقشة مشروعه البحثي، لأن البحث المقدم لا يخصه أو أنه لم يبذل فيه مجهودا، فسيتم التعامل بحزم مع الطالب.





وأوضح وزير التربية والتعليم: أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد هذا الطالب مثل إلزامه بخوض اختبارات إضافية أو دراسة مواد تعليمية إضافية .. وقال الوزير "مفيش داعي أولياء الأمور يحطوا ولادهم في الموقف ده وياريت يسيبوهم يعملوا الأبحاث بنفسهم".



