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تعليم

فنون جميلة حلوان تحصد المركز الأول بـ مسابقة إبداع

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:00 م
عمل فنى
عمل فنى
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كريم ناصر
أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان فوز 4 طلاب بمسابقة ابداع 8، فى دورتها الثامنة، التى تم تنظيمها مؤخرًا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة. 

حصل الطالب محمد سيد أحمد بالفرقة الرابعة تصوير على المركز الأول، وحصل محمد صبرى – الطالب بالفرقة الرابعة نحت – على المركز الأول بالنحت، وحصلت آلاء أبو العينين – الطالبة بالفرقة الثالثة جرافيك - على المركز الأول فوتوجرافيا، وحصلت سارة الصاوى – الطالبة بالفرقة الرابعة جرافيك - على المركز الأول جرافيك.



كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن نتائج الموسم الثامن لمسابقة إبداع، التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، وشارك فى المسابقة أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، والذين تنافسوا فى مختلف المجالات الإبداعية والفنية.


جدير بالذكر أن المشاركون فى المسابقة تتراوح أعمارهم من سن 18 إلى 27 سنة من المقيدين فى الجامعات أو المعاهد أو الأكاديميات خلال العام الدراسى 2019/2020. وشارك فى المسابقة طلاب بالجامعات الحكومية والخاصة، طلاب بالمعاهد العليا الحكومية والخاصة، طلاب بالأكاديميات الحكومية والخاصة. وشاركت الجامعات والمعاهد والأكاديميات فى المسابقات الأدبية والعلمية والفنية وفقًا للأعداد المدرجة بشروط الاشتراك فى كل مجال بعد إجراء التصفيات التمهيدية بالجامعات والمعاهد و الأكاديميات. وتم اجراء التصفيات النهائية للمجالات الأدبية والفنية مؤخرا على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، ومسرح المدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.
فنون جميلة حلوان تحصد المركز الأول بـ مسابقة إبداع
فنون جميلة حلوان تحصد المركز الأول بـ مسابقة إبداع
فنون جميلة حلوان تحصد المركز الأول بـ مسابقة إبداع
فنون جميلة حلوان تحصد المركز الأول بـ مسابقة إبداع
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