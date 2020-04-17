فنون جميلة حلوان تحصد المركز الأول بـ مسابقة إبداع

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان فوز 4 طلاب بمسابقة ابداع 8، فى دورتها الثامنة، التى تم تنظيمها مؤخرًا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.





حصل الطالب محمد سيد أحمد بالفرقة الرابعة تصوير على المركز الأول، وحصل محمد صبرى – الطالب بالفرقة الرابعة نحت – على المركز الأول بالنحت، وحصلت آلاء أبو العينين – الطالبة بالفرقة الثالثة جرافيك - على المركز الأول فوتوجرافيا، وحصلت سارة الصاوى – الطالبة بالفرقة الرابعة جرافيك - على المركز الأول جرافيك.



كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن نتائج الموسم الثامن لمسابقة إبداع، التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، وشارك فى المسابقة أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، والذين تنافسوا فى مختلف المجالات الإبداعية والفنية.



