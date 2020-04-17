AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ قنا: تأجيل أقساط المتعاقدين على الأراضي لتقنين أوضاعهم لمدة 3 أشهر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين تعاقدوا مع المحافظة لتقنين أوضاعهم وذلك لمدة ثلاثة أشهر . 

وأشار محافظ قنا، إلي أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الفترة الراهنة لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الداودى، أن القرار يأتي وفقا لما جاء بالكتاب الدورى رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٠ الذى أقره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بعد التنسيق مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

وأكد الداودى، استمرار العمل بجميع مراحل التقنين إتساقًا مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة بإعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب.

اقرأ أيضًا..




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استرداد 16 فدانا خلال الموجة 15 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بقنا

حق الشعب.. إزالة 42 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا

استرداد 172 ألف متر مربع و4 أفدنة خلال أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بقنا

حق الشعب.. إزالة 35 حالة تعد على أملاك الدولة بـ الشرقية

محافظ الدقهلية: توقيع 1300 عقد لواضعى اليد على أراضي الدولة

لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.. الدقهلية توقع عقودا جديدة

ترشيحاتنا

مزحة وتقليد.. كذبة أبريل في الكرة المصرية والعالمية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٧-٤-٢٠٢٠

لمواجهة كورونا.. شرطة دبي تتخذ إجراءات جديدة بشأن تصاريح الخروج

رغم العزل والبقاء في المنزل.. سيدة تصاب بـ فيروس كورونا

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

صلاة الجمعة في البيت.. الأزهر يوصي بإتباع 10 تنبيهات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأراجوز فن مصرى تاريخه يعود لـ الفراعنة.. استغله المصريون لمخاطبة الملوك

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها