محافظ قنا: تأجيل أقساط المتعاقدين على الأراضي لتقنين أوضاعهم لمدة 3 أشهر

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين تعاقدوا مع المحافظة لتقنين أوضاعهم وذلك لمدة ثلاثة أشهر .





وأشار محافظ قنا، إلي أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الفترة الراهنة لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الداودى، أن القرار يأتي وفقا لما جاء بالكتاب الدورى رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٠ الذى أقره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بعد التنسيق مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.





وأكد الداودى، استمرار العمل بجميع مراحل التقنين إتساقًا مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة بإعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب.





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