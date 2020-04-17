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رياضة

وفاة نورمان هنتر أسطورة ليدز يونايتد بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:45 م
نورمان هنتر
نورمان هنتر
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محمد السعيد
أعلن نادي ليدز يونايتد الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وفاة اسطورته نورمان هنتر ومدافع منتخب إنجلترا السابق، بسبب فيروس كورونا.

وذكر نادي ليدز يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن أسطورته نورمان هنتر توفي عن عمر يناهز 76 عاما، بعد إسبوع فقط من إصابته فيروس كورونا.

يذكر أن نورمان هنتر من مواليد 1943 بالمملكة المتحدة، ولعب بقميص ليدز يونايتد 540 مباراة سجل خلالهما 18 هدفا، ومثل منتخب إنجلترا في 28 مباراة، سجل خلالهما هدفين.

وتسبب فيروس كورونا مؤخرا، في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.

وتعد بريطانيا ضمن قائمة أكثر الدول في العالم معاناة من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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