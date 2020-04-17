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محافظات

مفيش خروج.. تشديدات بالشرقية لمنع التجمعات في شم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كتابًا دوريًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات  لتلقي شكاوى المواطنين، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام  والتي تعمل علي مدار الـ24 ساعة، لمواجهة أي  مشكلات أو أحداث طارئة  لإتخاذ ما يلزم فورا.

 

قرر محافظ الشرقية إلغاء كافة الأجازات لجميع القيادات التنفيذية علي مستوي المحافظة وضرورة تواجد مديري المديريات أو وكلائهم والتي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث للتعامل معها فورًا ، مؤكدًا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع اي تجمعات للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

 

كما قرر محافظ الشرقيه غلق كامل لجميع المتنزهات والحدائق العامه والأماكن التي قد تشهد تجمعات، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء مع تشديد المتابعة في المراكز والمدن والتصدي لأي محاولات لمخالفة القرارات المتخذه في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع اقسام الشرطة وعدم افساح المجال لأي تجمعات.

 

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مدير مديرية الزراعة وقوات الأمن لرصد اي تعديات علي الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومحاولات البناء العشوائي، وذلك خلال أجازه شم النسيم والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم وقوه قبل تطورها.

 

وأكد المحافظ علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع العامة والمواصلات ووسائل النقل الجماعي والمواقف وأماكن التجمعات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

 

 أكد محافظ الشرقية ضرورة تضافر كافه الجهود بين الأجهزه التنفيذيه والامنيه بالمحافظه لتأمين جميع الكنائس قبل وأثناء وبعد إحتفالات الأخوه الأقباط بعيد القيامه المجيد مع رفع درجه الاستعداد القصوى واتخاذ التدابير اللازمه لذلك

 

شدد المحافظ علي وكيل وزارة  الصحه برفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامه والمركزيه والقرويه والوحدات الصحيه وتجهيز غرف العمليات والطوارئ لاستقبال اي حالات تسمم أو حوادث قد تطرأ

 أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافه بجميع شوارع المدن والميادين العامه والتنسيق  مع شرطه المرافق لمنع أي اشغالات بالمخالفه لقرارات الحظر

 

 أكد محافظ الشرقية علي وكيلة وزارة  التموين التنسيق مع الشركه القابضه للسلع الغذائيه لزياده المعروض من السلع الاساسيه بكافه أنواعها لجمهور المواطنين على أن تباع السلع للمواطنين  بأسعار مناسبه مع استمرار المرور اليومي المكثف من مديريه التموين و مباحث التموين والصحه و جهاز شئون البيئه لمتابعه محلات بيع الأسماك المملحه والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي بجميع مراكز ومدن المحافظه و تشديد الرقابه على الأسواق

 

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتنسيق مع الادارات الفرعيه  بالمراكز والمدن بتكثيف الحملات المروريه والدوريات الراكبه على الطرق العامه والرئيسيه للتصدي لكافه المخالفات و لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين لقرارات الحظر ولمنع وقوع أي حوادث على الطرق و اتخاذ كافه الاحتياطات المروريه لتحقيق أقصى سيوله لحركة السيارات


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