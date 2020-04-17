بتكلفة 128 مليون 400 ألف جنيه .. مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ مشروع احلال وتجديد محطة مياه الزقازيق وجار تنفيذ اعمال انشاء خزان برافع الزراعة بالإضافة إلى عمل توسعات بمحطة مياه العباسة بأبو حماد لتعمل بطاقة انتاجية 43 الف م3 / اليوم بتكلفة إجمالية بلغت 128 مليون 400 ألف جنيه لتساهم تلك المشروعات وبشكل كبير فى زيادة كمية المياه بمدينة الزقازيق والقضاء على ضعف المياه ببعض القرى البعيدة والواقعة على أطراف مدن الزقازيق وأبو حماد وأبو كبير.





أوضح محافظ الشرقية أن تلك المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها تأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين بالإضافه إلي تطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.





شدد المحافظ على الشركه المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافه الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد مؤكدا علي ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامات الواقية خلال اوقات العمل بالاضافة إلي إجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .





ومن جانبه أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه تم الانتهاء تنفيذ اعمال مشروع احلال وتجديد لمحطة مياه الزقازيق وجاري عمل خزان برافع الزراعة بالاضافة الي اعمال توسعات جديدة بمحطة مياه العباسة بمدينة أبو حماد بتكلفه ماليه 128 مليون و 400 الف جنيه، مشيرا الي ان نسبة تنفيذ جميع الاعمال تخطت 91 % .





أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن نسبه تنفيذ أعمال احلال وتجديد محطة مياه الزقازيق وصلت 100 % كما وصلت نسبة تنفيذ اعمال توسعة محطة مياه العباسة الي 92% ، أما نسبة تنفيذ أعمال انشاء خزان برافع الزراعة فوصلت الي 87 % ، مشيرا إلي أنه يتم التنسيق مع كافه الجهات المعنية للانتهاء من كافه الاعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد مع تقديم افضل خدمه بأفضل جوده لأبناء المحافظة.