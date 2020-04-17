توقعات بتعرض بريطانيا لـ10 موجات أخرى من كورونا

قال خبير بريطاني، إن المملكة المتحدة من المتوقع أن تعاني من وفاة 40 ألف حالة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الأولى من تفشي الوباء، محذرًا من تعرضها لما يصل إلى عشر موجات من الوباء قبل أن يطور السكان مناعة القطيع.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقد البروفيسور أنتوني كوستيلو، المسؤول السابق بمنظمة الصحة العالمية، طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة، واصفًا إياها بـ"فوضى كاملة".





وأوضح كوستيلو، أن بريطانيا كانت مخطئة في كل خطوة خلال تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، داعيا داونينج ستريت إلى تغيير المسار في أسرع وقت ممكن.





وحث مجلس الوزراء البريطاني على زيادة اختبارات فيروس كورونا بشكل عاجل وعدم الاعتماد على الإغلاق الصارم لمكافحة فيروس كورونا الذي يهدد العالم.





وأشار: "بريطانيا يمكن أن تشهد خلال موجة كورونا الحالية 40 ألف حالة وفاة مع انتهائها"، مع توقعه بأن تتعرض البلاد لـ 10 موجات اخرى من الفيروس.