AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

توقعات بتعرض بريطانيا لـ10 موجات أخرى من كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:44 م
توقعات بتعرض بريطانيا
توقعات بتعرض بريطانيا لـ 10 موجات أخرى من كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
قال خبير بريطاني، إن المملكة المتحدة من المتوقع أن تعاني من وفاة 40 ألف حالة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الأولى من تفشي الوباء، محذرًا من تعرضها  لما يصل إلى عشر موجات من الوباء قبل أن يطور السكان مناعة القطيع.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقد البروفيسور أنتوني كوستيلو، المسؤول السابق بمنظمة الصحة العالمية، طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة، واصفًا إياها بـ"فوضى كاملة".

وأوضح كوستيلو، أن بريطانيا كانت مخطئة في كل خطوة خلال تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، داعيا داونينج ستريت إلى تغيير المسار في أسرع وقت ممكن.

وحث مجلس الوزراء البريطاني على زيادة اختبارات فيروس كورونا بشكل عاجل وعدم الاعتماد على الإغلاق الصارم لمكافحة فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

وأشار: "بريطانيا يمكن أن تشهد خلال موجة كورونا الحالية 40 ألف حالة وفاة مع انتهائها"، مع توقعه بأن تتعرض البلاد لـ 10 موجات اخرى من الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحجر الصحي أم مناعة القطيع.. كيف يمكن القضاء على كورونا؟

خبير مكافحة كورونا في الصين يصدم بريطانيا: خطة مناعة القطيع لن تفلح فى مواجهة الفيروس

خبر محزن .. خبيرة تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

تباطؤ معدل انتشار كورونا في بريطانيا واسبانيا وتزايد نسب الوفيات

مستشار جونسون للبريطانيين: العدوى بفيروس كورونا هي الحل

تقرير صادم يكشف حجم الخسائر التي يكبدها فيروس كورونا لـ بريطانيا

ترشيحاتنا

أنتم بين أهلكم.. الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل برعاية أسر ضحايا كورونا من جميع الجنسيات

مدرب برشلونة يكشف مفاجأة بشأن قرب عمله في الدوري المصري قبل قيادة الفريق الإسباني

شكلك متغير..ريهام سعيد لـ متابعيها: أجريت عملية جراحية

شاهد.. خرق حظر التجول فى الهند لتشييع جثمان ثور

جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور

صلاة الجمعة في البيت.. الأزهر يوصي بإتباع 10 تنبيهات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحدق يفهم..الأراجوز حكاية فن فرعوني يحمل رسائل سياسية بنكهة ساخرة

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها