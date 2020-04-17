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رياضة

شباب قسنطينة الجزائري يخطط للتعاقد مع مدرب جديد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
بدأ نادي شباب قسنطينة المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم في التخطيط للتعاقد مع مدرب جديد تحسبا للمرحلة المقبلة.

وكشف رشيد رجراج المدير العام للنادي في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة أنه حدد قائمة من المدربين المرشحين من بينهم جزائري واحد، على أن يفاضل في النهاية بين اسمين أو ثلاثة، حيث سيتم التعاقد مع المدرب المناسب لأهداف الفريق المستقبلية بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك بعد أن قرر المدرب الحالي للفريق كريم خوذة الرحيل عن المنصب بنهاية الموسم.

وأشار رجراج إلى أن الأموال التي سيجرى توفيرها بعد الاتفاق على تخفيض رواتب اللاعبين، ستستثمر في بناء مركز التدريب الخاص بالفريق.

ويحتل شباب قسنطينة المركز الخامس في الدوري الجزائري برصيد 34 نقطة وبفارق ست نقاط خلف شباب بلوزداد المتصدر، وذلك قبل ثماني مراحل من نهاية المسابقة.

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