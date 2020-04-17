نجوم الغناء يتسابقون لتقديم أغاني دعم للجيش الأبيض .. شاهد

حرص عدد كبير من نجوم الغناء على تقديم أعمال غنائية لدعم الجيش الأبيض، في محاولة لتقيل الأحمال عنهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي يواجهها العالم بسب انتشار فيروس كورونا المتسجد.





ونستعرض لكم أبرز هذة الأغاني من خلال التقرير التالي:





طرح المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة له تحمل اسم "الجيش الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى فى مواجهة وباء فيروس كورونا .





الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.





وكان الفنان هاني شاكر نشر عبر حسابه على Twitter، بوستر أغنية "الجيش الأبيض" المقرر طرحها الفترة المقبلة .





وعلق على البوستر: "خلال أيام أغنية الجيش الأبيض، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: خالد جنيدي، توزيع: ياسر ماجد، إخراج: هنا حافظ.. تنفيذ : Kaian For Media".





من ناحية أخرى، كان الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية الجديدة The Voice Senior، قد تأجل عرضه نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ويضم البرنامج عددا من المدربين هم: هاني شاكر، نجوى كرم، سميرة سعيد، وملحم زين.





طرح الفنان مدحت صالح، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يابو بالطو أبيض" عبر القناه الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".



تقول كلمات الاغنية :" يا أبو بالطو ابيض .. والقلب ابيض .. واحلى مافيك الابتسامة.. يا غالي عندي .. اهل البلد دي .. هيطولو بيك بر السلامة .. عودك صلبته صاحي تمللي .. ولا انسحاب ولا تخلي .. رجعنا خطوة .. وسبقت انت .. بنصلي وانت .. بيينا المُصلي ..تعبك على .. راسي وعيني .. يا نجم عالي يا قصر عيني".

أغنية "يابو بالطو أبيض" كلمات عمر طاهر، والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبدالوهاب، وقانون عمرو الصواف، وجيتار مصطفي اصلان، وكمان احمد عاطف، وناي محمد عاطف، وطبله احمد عيادي، إستوديو Oxygen Sound Studio، انتاج شركة فيجين ميديا ايجيبت.

وطرح مدحت مؤخرا كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى صرح بأن الكليب واقعى وبه جزء درامي لتحفيز الشباب على عدم اليأس، وأهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد.





طرح كل من الفنانة جنات، والفنان محمد عدوية كليب اغنية " ابطال بلدنا" وهي اغنية مهداه للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.