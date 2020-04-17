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أخبار العالم

عقوبات في انتظارها.. الاتحاد الأوروبي يصف تركيا بقرصان بسبب الغاز القبرصي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:40 م
سفينة تنقيب تركية
سفينة تنقيب تركية
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أحمد محرم
نقلت صحيفة "فاينانشال ميرور" القبرصية عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، تحذيره لتركيا من أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات عليها ما لم تتوقف عن انشطة التنقيب غير القانونية في المياه الخالصة القبرصية.

وأوضحت الصحيفة أن تركيا أعلنت أنها ستواصل أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، بالرغم من إجراءات الحظر العام للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال ستانو "لا تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي من عمليات التنقيب التركية غير المشروعة في شرق البحر المتوسط. لقد أعربنا مرارًا عن قلقنا وإدانتنا لأنشطة الحفر التركية غير المشروعة في شرق البحر المتوسط. ومستمرون في الوقوف بقوة إلى جانب قبرص".

وأضاف ستانو "الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تراقب عن كثب الأنشطة التركية غير المشروعة، وإذا ما استمرت فإن الاتحاد الأوروبي سيتصرف على النحو المشار إليه".

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس إن السياسة التركية تفاقم الموقف المتوتر أصلًا في شرق المتوسط، بينما تركز الجهود الدولية على مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف كوشوس "تركيا تمارس دبلوماسية المدافع وتتصرف كالقراصنة في شرق المتوسط وتنتهك القانون الدولي وتتعدى على سيادة دول أخرى بينها قبرص".
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