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فن

بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جذابة لـ لاميتا فرنجية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:01 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام».


وظهرت لاميتا، في الصور داخل غرفة نومها من خلال الصور الأبيض في الأسود، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".



وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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