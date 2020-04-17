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أخبار العالم

المدينة المنورة تحتل المرتبة الثانية في إصابات كورونا بالسعودية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:02 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
سجلت المدينة المنورة، اليوم، 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لتحل بالمركز الثاني بعد منطقة مكة المكرمة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1226 حالة منها 32 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع حالة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات 29 حالة؛ لتكون الأولي بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1285 حالة منها 1215 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و11 حالة شفاء.
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