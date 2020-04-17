لطلاب المدارس.. كيف تلتزم بعلامات الترقيم والتشكيل أثناء كتابة البحث إلكترونيا؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من أبرز النقاط التي يجب على طلاب المدارس أن يتبعوها عند كتابة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييمهم هذا العام، لضمان قبول أبحاثهم المقدمة، أن يلتزموا بمراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.



ونظرًا لكثرة التساؤلات الخاصة بكيفية كتابة علامات الترقيم والتشكيل من خلال لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر أو اللاب توب، فيقدم موقع صدى البلد الاختصارات التالية:





Shift + ء السكون ( ْ )

Shift + ا حرف الألف عليه همزة ( أ )

Shift + ت زيادة طول بعض الحروف بالحركة (ــ) مثلًا : (ساعد تصبح : ســــاعـــد) زيادة (س) و(ع) ثلاث مرات

Shift + ث الضمة ( ُ )

Shift + ج أقل من - باللغة العربية - وأكبر من - بالإنجليزية - ( < )

Shift + د أكبر من - باللغة العربية - وأقل من - بالإنجليزية - ( > )

Shift + ح الفاصلة المنقوطة ( ؛ )

Shift + ذ الشدة ( ّ )

Shift + ز النقطة ( . )

Shift + س الكسرتان ( ٍ )

Shift + ش الكسرة ( ِ )

Shift + ص تـنوين الفتحتين ( ً )

Shift + ض الفتحة ( َ )

Shift + ط علامة التنصيص ( " )

Shift + ظ الاستفهام ( ؟ )

Shift + ع الفاصلة ( ‘ )

Shift + غ حرف الألف تحته همزة ( إ )

Shift + ف لام ألف تحته همزة ( لإ )

Shift + ق الضمتان ( ٌ )

Shift + ك نقطتان فوق بعضهما ( : )

Shift + ل لام ألف فوقه همزة ( لأ )

Shift + م شرطة مائلة ( / )

Shift + ن الفاصلة ( ، )

Shift + و فاصلة لتحت (, )

Shift + ى ألف المد ( آ )

Shift + لا لام ألف المد ( لآ )

Shift + ئـ حركة المد ( ~ )

Shift + ة الفاصلة ( ’ )

Shift + ؤ القوس }

Shift + ر القوس {

Shift + 1 : علامة التعجب ( ! )

Shift + 2 : علامة ( @ ) وتقرأ : (آت) وتستخدم في الإنترنت

Shift + 4 : علامة الدولار ( $ )

Shift + 5 : علامة النسبة المئوية ( % )

Shift + 6 : علامة أس ( ^ )

Shift + 7 : علامة ( & ) مختصرة لكلمة And باللغة الإنجليزية

Shift + 8 :علامة ( * )

Shift + 9 : االقوس )

Shift + 0 : االقوس (





جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أكدت أنه يجب الإلتزام بالنقاط التالية لقبول البحث:

- كتابة عنوان جذاب للمشروع.

- عرض المشروع بطريقة منظمة وفقًا للنماذج المعدة مسبقًا.



- استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة سواء من كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية.

- عدد الكلمات المحدد لكل مشروع بحثي.

- الإلتزام بجميع محاور المشروع البحثي.

- مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.

- سيتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر أو إذا ثبت أن شخصًا آخر قام بكتابته وفي هذه الحالة سيضطر الطالب إلى دخول امتحان في بداية العام الدراسي المقبل بديلًا عن هذا المشروع