AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 2844 حالة إصابة بفيروس كورونا.. و205 وفيات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا..و8 حالات وفاة

عبدالغفار يكشف خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

الصحة: انخفاض أعداد المصابين بـ كورونا .. وارتفاع الوفيات

عداد كورونا في مصر.. 1794 إصابة.. و384 متعافيًا.. و135 وفاة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 514 وخروجهم من مستشفيات العزل

إجراء تحاليل الكاشف السريع لجميع الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل

ترشيحاتنا

بفستان أوف شولدر.. ليلى علوي تستعرض أناقتها بجلسة تصوير

شاهد.. شيخ يؤدي خطبة الجمعة من فوق سطح منزله بسبب فيروس كورونا

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري البلجيكي.. تفاصيل

قرار سعودي جديد لمواجهة كورونا.. تعرف عليه

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و9 حالات وفاة

الأحمر يتصدر.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من ابو هشيمة.. 10 صور تبرز أنوثة ياسمين صبري

عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين

بسبب وباء كورونا.. وفاة ثلاثينية بعد أيام من استقبال مولودتها الثالثة