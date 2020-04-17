AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عداد كورونا في مصر.. 2844 إصابة 646 شفاء و205 وفيات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:14 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا..و8 حالات وفاة

الصحة: انخفاض أعداد المصابين بـ كورونا .. وارتفاع الوفيات

الصحة: تسجيل 160 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا..و 14 حالة وفاة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 514 وخروجهم من مستشفيات العزل

إجراء تحاليل الكاشف السريع لجميع الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل

تامر أمين عن فيروس كورونا: القصة لسه منتهتش ولازم نلتزم.. فيديو

ترشيحاتنا

كيف تقضي درجة الحرارة على فيروس كورونا خلال 15 دقيقة

تدهور حالة أنجلينا جولي إيران بسبب كورونا والسجن يرفض الإفراج عنها.. صور

في ذكرى سعيد طرابيك.. حقيقة وفاته بسبب إيصال أمانة وزواج أرملته من أحمد بدير

مجموعة هشام طلعت مصطفى تتصدر التبرعات بـ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

بشرى نبوية لمنسوبي القطاعين الصحي والأمن.. تعرف عليها

الأوقاف: لا فتح للمساجد في رمضان.. وعمروا بيوتكم بالإيمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من ابو هشيمة.. 10 صور تبرز أنوثة ياسمين صبري

عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين

بسبب وباء كورونا.. وفاة ثلاثينية بعد أيام من استقبال مولودتها الثالثة