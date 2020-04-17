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رياضة

خاص.. أنيس بوجلبان: أحمد فتحي كان قادرًا على اللعب لـ 3 أعوام مع الأهلي وتمنيت بقاءه

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:17 م
أنيس بوجلبان
أنيس بوجلبان
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إسماعيل محمود
أكد التونسي أنيس بوجلبان، متوسط ميدان النادي الأهلي السابق، أنه كان يتمنى بقاء أحمد فتحي الظهير الأيمن للمارد الأحمر مع الفريقن مؤكدًا أنه كان بإمكانه اللعب لصفوف الفريق لثلاثة مواسم أخرى

وقال بوجلبان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أحترم قرار فتحي جدًا.. هو لاعب كبير وأعطى الكثير للنادي الأهلي بشهادة الجميع.. هو قراره ورأيه، أنا تمنيت بقاءه في النادي الأهلي لأن لديه موسمين أو ثلاثة على الأقل مع النادي الأهلي بالعقلية الإحترافية التي عنده ومحافظته على لياقه البدنية، وهذا هو قراره في الأخير ويجب أن نحترمه."

وأَضاف:" لم أتواصل مع فتحي لوجود ضغط كبير عليه في الفترة الأخيرة، يجب أن يبحث النادي الأهلي عن بديل أحمد فتحي في أسرع وقت، لم يحادثني أحد في النادي الأهلي حتى أرشح لهم بديلًا لفتحي، والنادي لم يفكر في التعاقد مع ظهير أجنبي حتى هذه اللحظة."

يذكر أن أحمد فتحي قرر عدم تجديد عقده مع النادي الأهلي والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، وتعاقد مع نادي بيراميدز لينتقل له مع بداية الموسم الجديد.
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