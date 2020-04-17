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أخبار العالم

إيطاليا: ارتفاع نسبة الوفيات بـ20% بين مارس وإبريل مقارنة بالأعوام الماضية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشفت إحصائية أجريت في إيطاليا أن هناك "زيادة في الوفيات تساوي أو تزيد على 20 بالمائة في الفترة بين 1 مارس – 4 أبريل 2020، مقارنة بالمعدلات للفترة نفسها في السنوات 2015-2019. بحسب وكالة آكي الإيطالية.

وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، في آخر تحديث للبيانات الاستباقية الجزئية المرتبطة بقائمة من البلديات تشتمل على 1689 بلدية، والتي يتم توسيعها أسبوعيًا، أن هذه المعطيات "لا يمكن بأي حال من الأحوال، اعتبارها عينة تمثيلية لجميع سكان إيطاليا".

وسجلت إيطاليا 575 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 22745 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 172434 إصابة.

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