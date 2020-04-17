AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبرزها توفير فرص عمل.. برلمانى يوضح فوائد ضخ 10 مليارات جنيه

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:53 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
Advertisements
حسن رضوان
أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، المشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات).

وقال "الجوهرى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"‘ إن هدف اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة بقيمة 10 مليارات جنية وقف حالة الركود الموجوده لتحفيز النشاط الإقتصادى وتوفير فرص عمل من خلال ضخ هذا المبلغ.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.

وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق على فتح اعتماد إضافى بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

مدبولى يقدم التحية لرجال الداخلية.. فيديو

مدبولى يقدم الشكر لـ المجتمع المدنى لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: وقف حركة المواصلات بين المحافظات الاثنين المقبل

مدبولي: نعلم أن الإجراءات شديدة على المواطنين.. والحكومة تتخذ قرارات جديدة بشأن كورونا

الحكومة: إغلاق المحلات والمولات ووقف المترو والقطارات ووسائل النقل الاثنين

ترشيحاتنا

السعودية تعلن حظر التجول الشامل بمحافظتي صامطة والداير

مؤسسة "محمد صلاح" بالغربية: تهدي أطنان من السلع الغذائية لأهالي قرية "تجريح" الاكثر احتياجا.. صور

ترامب يهاجم الصين بعد إعلانها ارتفاعا كبيرا في عدد وفيات كورونا في ووهان

فستان أبيض ناعم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من عقد قرانها على أبوهشيمة

القصة الكاملة للخلاف الدولي حول استخدام هيدروكسي كلوروكين كعلاج لـ كورونا

فيديوجراف.. ماذا يحدث على طريق السخنة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه .. مكرونة فيتوتشيتى بصوص جديد مع عصير البرتقال الفريش

من تسالي الحظر .. 7 فوائد من تناول اللب السوري

فستان أبيض ناعم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من عقد قرانها على أبوهشيمة