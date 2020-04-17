أبرزها توفير فرص عمل.. برلمانى يوضح فوائد ضخ 10 مليارات جنيه

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، المشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات).





وقال "الجوهرى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"‘ إن هدف اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة بقيمة 10 مليارات جنية وقف حالة الركود الموجوده لتحفيز النشاط الإقتصادى وتوفير فرص عمل من خلال ضخ هذا المبلغ.





وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك بعد أن





يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.





وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.