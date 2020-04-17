تعرف على أكثر الدول في العالم تصنيعا للسيارات

1 – الصين china



– تعتبر الصين أكبر قوة في صناعة السيارات على مستوى العالم حيث يتجاوز إنتاج الصين للسيارات ماتصنعه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان مجتمعة وتقوم بتصدير سياراتها للعالم أجمع فهي تنتج ماركات كثيرة مثل جيلي و شيري و بي واي دي و ليونسيل و دفسك.





2 – الولايات المتحدة الأمريكية usa



تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة على صناعة السيارات منذ القرن الماضي حيث يعود تاريخ إنتاجها للسيارات الى سنة 1980 وقد عرف تطورا كبير يعدها ولم تتخط الولايات المتحدة الصين على الإطلاق وتعتبر الآن القوة الثانية في صناعة السيارات على مستوى العالم وتنتج ماركات عديدة مثل فورد و دودج كرايسلر.







3 – اليابان jaban



تعتبر اليابان من أقوى الدول في الصناعات وخاصة السيارات حيث تواصل اليابان احتلال المراتب الثلاثة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي , حيث تتقدم على دول عريقة في صناعة السيارات كألمانيا وتحتل اليابان حاليا الرتبة الثالثة و تنتج العديد من الماركات مثل تويوتا و ميتسوبيشي وسوبارو.







4 – ألمانيا germany



صنعت ألمانيا أول سيارة في العالم عام 1870 و قامت بتصنيع مرسيدس اول سيارة في العالم ويعتبر قطاع السيارات الحصة الأكبر من القوى العاملة في ألمانيا , وتحتل حاليا الرتبة الرابعة عالميا و تصنع ماركات عديدة مثل مرسيدس و BMW و هي الأشهر عالميا علي الإطلاق.





5 – كوريا الجنوبية South Korea

أصبحت دولة كوريا الجنوبية حاليا من أكثر الدول المصنعة للسيارات , وخاصة الأكثر تطورا على مستوى العالم وتعتبر هيونداي من أكثر الشركات الكورية شهرة على مستوى العالم , حاليا تحتل كوريا الرتبة الخامسة ضمن أكبر الدول المصنعة للسيارات فهي تصنع العديد من الاماركات مثل شيفرولية و كيا و هيونداي وهي الأشهر عالميا.

