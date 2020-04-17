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استشاري طب نفسي: 10% من المصريين مصابون بالهلع من كورونا.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، إن الاكتئاب والتوتر والقلق تؤثر بشكل مباشر على مناعة المواطنين.


وأضاف فرويز خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، كلما انخفضت المناعة اصبح الشخص أكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا.

وحذر استشاري الطب النفسي، أن الوقت الحالى وقت تغير فصول السنة وبالتالي تغير فى الحالات المزاجية منها الاكتئاب.


وقال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، إن نسبة 10 % من الشعب المصرى ينتابهم خوف غير طبيعي من فيروس كورونا، و10% أيضا من الشعب غير مهتمين بفيروس كورونا ويعرضون غيرهم للخطر، والـ 80% يتبع الإجراءات الوقائية.

 

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