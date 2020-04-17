إعلامية: فيروس كورونا قضى على عقدة الخواجة

وأوضحت الرشيد، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن

حكومات الخليج ومصر

لم تدخر جهدًا فى مواجهة الفيروس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة اللازم لمواطنيها والوافدين دون اي تقصير او استثناء، بل ومد يد العون للدول العظمى التى بدأ انهيارها أمام الفيروس، وأثبتت أنها دول الإنسانية والعطاء، مشيرًا إلى أنهم أدركوا خطر الأزمة فى بدايتها على عكس الدول العظمى مثل أمريكا التى استخفت بالأمر حيث استخف الرئيس، دونالد ترامب، أكثر من مرة بخطورة المرض. وواجهت

الولايات المتحدة

نقصا حاداُ في أدوات الفحص للمشتبه في إصابتهم بالفيروس كما أخفقت دولتان من أكثر دول العالم تقدما ك، بريطانيا وإيطاليا، رغم ما تمتلكانه من خبرات وأجهزة تكنولوجية متطورة، في التعرف على بوادر الأزمة.