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أخبار العالم

ننشر تعليمات سفارات الكويت للتعامل مع إجلاء المواطنين

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:45 م
الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية
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محمود نوفل
كشفت مصادر مطلعة لـ «القبس» أن وزارة الخارجية ممثلة في سفارات البلاد حول العالم، عممت على جميع المواطنين العالقين في الخارج تعليمات عبر رسائل sms و «الواتس آب» تؤكد على عدة إجراءات يجب عليهم أن يلتزموا بها. 

ونصت التعليمات علي التأكد من وجود جواز السفر وصلاحيته ولكل راكب حقيبتان بنفس قواعد الوزن المفروض في الأوضاع الاعتيادية.

كما شملت التعليمات أيضا : يمنع حمل الحقائب داخل الطائرة (إلا في حالة أن كانت الحقيبة للأدوية) وكذا الالتزام التام والدقيق بمواعيد الرحلات بجانب الالتزام بالمقاعد المخصصة طوال الرحلة.

كما تضمنت أيضا التعليمات التقيد بإرشادات الجهات المسؤولة قبل وخلال الرحلة وبعد الوصول إلى أرض الكويت لافتة إلي أن أولوية السفر تحدد من قبل وزارة الخارجية.
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