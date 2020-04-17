ننشر تعليمات سفارات الكويت للتعامل مع إجلاء المواطنين

كشفت مصادر مطلعة لـ «القبس» أن وزارة الخارجية ممثلة في سفارات البلاد حول العالم، عممت على جميع المواطنين العالقين في الخارج تعليمات عبر رسائل sms و «الواتس آب» تؤكد على عدة إجراءات يجب عليهم أن يلتزموا بها.





ونصت التعليمات علي التأكد من وجود جواز السفر وصلاحيته ولكل راكب حقيبتان بنفس قواعد الوزن المفروض في الأوضاع الاعتيادية.





كما شملت التعليمات أيضا : يمنع حمل الحقائب داخل الطائرة (إلا في حالة أن كانت الحقيبة للأدوية) وكذا الالتزام التام والدقيق بمواعيد الرحلات بجانب الالتزام بالمقاعد المخصصة طوال الرحلة.



