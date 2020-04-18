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تعليم

غدا الفرصة الأخيرة للمشاركة في مسودة تغير المناخ 2021

السبت 18/أبريل/2020 - 11:00 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة، الخبراء للمشاركة فى مراجعة مسودة الطلب الثانية SOD للفريق المعنى بتغير المناخ 2021 تخصص العلوم الفيزيائية والوارد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.


واجريت المراجعة من  2مارس  إلى  26 إبريل2020 ، بينما ستكون عملية التسجيل مفتوحة عبر الانترنت للمراجعين و الخبراء الذين يرغبون فى المشاركة.

وسيتم غلق باب التسجيل للخبراء المشاركين على الموقع الالكترونى غدا 19 ابريل 2020.

ولمزيد من التفاصيل وللتسجيل الكترونيا يمكنك الدخول على الروابط التالية




للاستفسار عن عملية المراجعة يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى [email protected] 

يرجى مخاطبة الأكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى [email protected]
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