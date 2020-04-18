من الحب للجواز.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة القصة الكاملة

سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات الماضية، واحدة من أشهر وأسرع قصص الحب فيه، والتي تكللت بعقد القران، كان بطلها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وزوجته الفنانة ياسمين صبري، اللذان قررا إنهاء فترة الخطوبة سريعًا بعد أيام قليلة، ودخول عش الزوجية.
ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي قصة حب ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من البداية، وحتى عقد القران.
خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
في 13/مارس/2020، تأكد بشكل رسمي، خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية.
جاء ذلك بعدما نشر أحمد أبو هشيمة، صورة عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته الجديدة التي لم يفصح عنها، معلنًا خبر الخطبة، ومؤكدًا حبه لها.
وظهرت في الصور يد أحمد أبو هشيمة، ويد أخرى اتضح أنها يد الفنانة ياسمين صبري، إذ تتطابق صورة المجوهرات التي ترتديها مع نفس مجوهرات "ياسمين" التي ظهرت بها قبل أيام.
خاتم خطوبة ياسمين صبري
اهدى أبو هشيمة خطيبته ياسمين صبرى خاتم الخطوبة الذى كثرت الأقاويل حول القيمة المادية له الذى وصل سعره إلى نحو 3 ملايين جنيه، وهو الأمر الذى كان مثار استفهام.
وخاتم الخطوبة الذى ارتدته ياسمين صبرى من تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، وهو عبارة عن ماسة كبيرة الحجم مزينة بإطار باللون الذهبي.
مصمِّم المجوهرات إبراهيم نصّور إبن العائلة اللبنانية العريقة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة صرَّح بأنّ الخاتم الشهير لم يُصمَّم خصيصًا لياسمين صبري، التي تعتبر ثاني امرأة تحظى بشرف وضع هذا التصميم.
وعندما سُئل نصّور عن أحمد أبو هشيمة، لم يُخفِ أنه زبونه منذ سنوات، وهو من اشترى الخاتم بنفسه من دار Diam في بيروت.
أما عن سعره، فقال نصّور إنّ الخاتم الذي ترتديه ياسمين صبري بالذات، سعره أقلّ من 50 ألف دولار، بينما سعر الخاتم الأول الذي بيع لإحدى السيدات خارج لبنان فيتجاوز سعره الـ200 ألف دولار، مكتفيًا بهذا القدر من التفاصيل، حِفاظًا على سرّية العلاقة ما بين نصّور وزبائنه، ومؤكدًا بأنه لم يكن ليكشف عن هوية الشخص الذي اشترى خاتم ياسمين صبري أي أبو هشيمة، لو أنه لم يعلن عن ذلك بنفسه.
تعليق أحمد أبو هشيمة
قال أبو هشيمة خلال لقائه فى برنامج "روسيا اليوم أون لاين" : «أعلنت عن ارتباطى بياسمين صبرى وهو أمر يشرفنى ولم أخجل منه حتى أخبئه».
وأضاف أبو هشيمة قائلا: "أننى لا أحب الحديث كثيرا عن حياتى الخاصة فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة "مش هنطول فى الخطوبة".
أول هدية لـ ياسمين صبري
بعد أيما من الخطبة، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عدة فيديوهات قصيرة عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها هدية باهظة الثمن من ماركة كارتييه العالمية، المتخصصة في تصنيع المجوهرات وساعات اليد، تلقتها بعد إعلان خطبتها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
احتفل اليوم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين، إذ وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلي حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.
وجرت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، التزاما بالإرشادات الرسمية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.