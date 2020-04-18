AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مشاهير من بلدي.. الشيخ محمد عبد الواحد خطبته أجلت برنامج علي الناصية ودفن بالبقيع

السبت 18/أبريل/2020 - 05:05 ص
الشيخ محمد عبدالواحد
الشيخ محمد عبدالواحد
Advertisements
محمد عبد الحليم
هو واحدا من أهم علماء الدين في عصرنا الحديث في مصر والعالم الإسلامي ، ويشبه إلي حد كبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراواي   شكلا وموضوعا ، ومع ذلك يري الكثير أنه لم يأخذ حقه من المؤرخين والكتاب والإعلام الذي لم يسلط الضوء  عليه بعد رحيله  ،  أنه المرحوم الشيخ محمد عبدالواحد أحمد وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، ابن قرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف  ، كان عليه رحمه الله من علماء الازهر الشريف له مؤلفات عديده محفوظه في كتب كثيره منها مناسك الحج والعمره ،وكان يلقيها بصوته مسجلا في التليفزيون المصري والاذاعات المصرية واذاعة القرآن الكريم.

كان عالما جليلا يبسط مناسك الحج والعمره في ايجاز ويسر ولا يترك متابعيه الا وهم قد الموا بخطوات المناسك، اشرف علي بناء المجمع الإسلامي والصرح العظيم بقريته الشقر ونقلت إذاعة القرآن الكريم صلاة الجمعة علي الهواء حينذاك بل  تم نقل الصلاة  من المجمع اكثر من مره  في احتفالات المولد النبوي ومناسبات دينيه عديده.

إقرا أيضا : 

ويتذكر مصطفي صالح ابن الفشن وأحد المحبين للشيخ وسيرته ان قامت اذاعة القاهرة  وصوت العرب واذاعة القرآن الكريم في اوخر السبعينات صلاه الجمعة من مسجد الشيخ شمردل ابو علي و كانت المرة الأولي في تاريخ مركز الفشن أن تأتي الإذاعة لنقل صلاه الجمعة كان حدثا فريدا لدرجه ان المسجد وما حوله من ساحات وشوارع جانبيه امتلأت عن آخرها بالمصلين والمحبين ومن الطريف أن من كان يملك راديو "ترازستور" كان يحمله ويضعه علي أذنه وهو بجوار المسجد والبيوت ومن يقيم بها في الفشن جميعها تنتظر الشيخ محمد عبد الواحد يصعد المنبر ويلقي خطبه الجمعة فاذا به (يغمض عينيه) كعادته وهو يعتلي المنبر وصوته المميز كالكروان يشد مستمعيه في خشوع وخضوع لله تعالي ويسترسل في خطبته (وفجأه) تخطي مده الحجز الإذاعي المحدد لنقل الصلاة وادي ذلك إلي" إرباك القائمين علي الإذاعة"  ونتيجة لذلك تم إلغاء العديد من البرامج وخاصه "برنامج علي الناصية"  الذي كان ينتظره الملايين اسبوعيا وكانت تقدمه الإذاعية القديرة " أمال فهمي " لم يذع في ميعاده وتم تأجيله بسبب سيدنا الشيخ وكان ذلك حديث مصر كلها في ذلك الوقت ونال فضيلته شهره عالميه تشرف بها أبناء الفشن جميعا .


وتوفي فضيلة الشيخ محمد عبدالواحد أحمد  ودفن  في الأراضي المقدسة "بالبقيع " يوم عرفه  وطالب مصطفي صالح مسئولي وزاره الاوقاف ان يطلق اسم فضيلته علي المجمع الاسلامي بالشقر او احد المعاهد الازهرية الموجودة في مركز ومدينه الفشن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المجمع الإسلامي

في ذكرى وفاة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.. توفي في السعودية ودفن بالبقيع.. أكتوبر شهر إنجازات الشيخ الراحل.. وهدان: ربنا راض عنه وسيدخل الجنة بغير حساب

اسمها القبطي فنشي .. حكاية الفشن من المنيا إلى بوابة بني سويف

قصة تأسيس إذاعة القرآن الكريم.. ودور جمال عبد الناصر في القرار

55 عاما من العطاء.. أبرز المحطات والقراء في ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم

وفاة محمد عصفور القارئ بالإذاعة والتليفزيون عن عمر 82 عاما

ترشيحاتنا

رضيع بذراع واحدة.. أصغر مشاهير إنستجرام بآلاف المتابعين| شاهد

وزير التعليم ينعى عزة العشماوي: كانت صديقة عزيزة مخلصة لعملها

لأول مرة... لقاء ل هيفاء وهبى بعمر العشرين

شاب لبناني يقتل أمه وشقيقته

علي معلول: رفضت عرضًا كبيرًا من السعودية.. وأتمنى الاعتزال في الأهلي

بسبب كورونا.. عائلة تودع قريبها المريض باستخدام سلم مطافي.. مشهد مؤثر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبت الطلبات ينقذ عجوزا مصابت بالسرطان خلال الحظر في بريطانيا

35 الف جنيه مصرى..سعر فستان وحذاء ياسمين صبري فى كتب كتابها

رضيع بذراع واحدة.. أصغر مشاهير إنستجرام بآلاف المتابعين| شاهد