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الزراعة: الخفافيش الموجودة في مصر من آكلي الفاكهة والحشرات ولا تهاجم الإنسان

السبت 18/أبريل/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمعهد البحوث الزراعية،  عن طريقة مكافحة الخفافيش، مؤكدا أن استخدام الشطة السوداني مع زهر الكبريت من طرق مكافحة الخفافيش.

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يتم دفن الخفافيش في أماكن بعيدة، أو حرقها، والتعامل معها يكون من خلال التوازن البيئي وفي إطار الصحة العامة.

ونوه   أستاذ الحيوانات الضارة بمعهد البحوث الزراعية،  إلى أن الخفافيش مصاصة الدماء ليست موجودة في مصر أو الوطن العربي، مردفا : "الخفافيش الموجودة في مصر من آكلي الفاكهة، وآكلي الحشرات، ولا تهاجم الإنسان، وطرق مكافحتها اليوم كانت خاطئة".

وتتهم بعض التقارير الخفافيش بأنها مصدر وباء فيروس كورونا، الذي بدأ من الصين وانتشر إلى غالبية دول العالم، وقتل أكثر من 145 ألفا، وأصاب أكثر من 2 مليون و100 ألف.

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