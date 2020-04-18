معلول: شاهدت نهائي رادس بين الصفاقسي والأهلي من الملعب وعمري 16 سنة

أكد علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم وجود أي عقبات واجهته في بداية مشواره مع النادي، وأنه لم يجد أي أزمة في التأقلم مع الفريق، خاصة أنه كان يعلم جيدًا تاريخ ومبادئ النادي، التي لمسها على أرض الواقع عندما جاء إلى مصر.





وقال معلول، في حديثه لبرنامج «حوار خاص» على شاشة قناة النادي الأهلي، الذي يقدمه أسامة حسني: «النجم التونسي أنيس بوجلبان، بمثابة الأخ الأكبر لي، وتحدثت معه بحكم خبرته عن النادي الأهلي من خلال تجربته المميزة مع النادي، وقال لي الكثير من الأمور التي تخص الأهلي ومبادئه، والتي ساعدتني على التأقلم بسرعة مع الفريق».





واسترجع الظهير الأيسر التونسي ذكريات مباراة الأهلي والصفاقسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006، وقال إن عمره في هذا التوقيت كان 16 عامًا، وحضر مع جماهير الصفاقسي في الملعب ولم يصدق تبخر حلم الصفاقسي، بعد أن تجاوز الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يسجل محمد أبوتريكة هدف الفوز باللقب الإفريقي.





وشدد معلول على أن هناك علاقة احترام وود متبادل بينه وبين جماهير الأهلي، التي تلمس مدى إخلاصه للفريق، وتعلم أنه لا يفرق معه اسم المنافس حتى لو كان فريقًا من تونس، وأنه يعشق جماهير الأهلي التي منحته الشهرة والنجومية.





وأوضح اللاعب التونسي أن الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، هو أول من تحدث معه، وأبلغه أن هناك رغبة من الأهلي في وجوده مع الفريق، ثم جمعته جلسة مع سيد معوض «عندما كان لاعبًا بالفريق» في مباراة ودية بين الأهلي والصفاقسي في دبي، وأن معوض تمنى وجوده مع الفريق.





وأشار معلول إلى أن هناك أجيالًا حققت الكثير من البطولات مع النادي الأهلي، ولاعبين في نفس مركزه صنعوا التاريخ وأحرزوا البطولات، وأنه يأمل في الوصول إلى الألقاب التي حققوها لإسعاد الجماهير.





وأكد علي معلول أن الراحل محمد عبدالوهاب، نجم الفريق، سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة جماهير الأهلي، مؤكدًا أن من يخلص للأهلي فإن الجماهير لا يمكن أن تنساه، ويظل دائمًا اسمه على لسانهم ويعيش بداخلهم.



