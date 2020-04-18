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رياضة

إنتر ميلان يستقر على ضم جيرو.. ويحدد 5 بدلاء لمارتينيز

السبت 18/أبريل/2020 - 08:02 ص
لاوتارو مارتينيز،
لاوتارو مارتينيز،
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محمد رشاد
يفترض نادي إنتر ميلان الإيطالي، إمكانية مغادرة لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في السوق الصيفي المقبل، في ظل اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، نقلًا عن  صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن قائمة من المهاجمين البدلاء، الذين حددهم النيراتزوري ليحل أحدهم محل لاوتارو إذا غادر صفوف الفريق.

كما أشار التقرير أيضًا إلى استقرار أنطونيو كونتي، المدير الفني للإنتر، على ضم صفقة هجومية من تشيلسي.

وأفاد التقرير بأن هناك خمسة لاعبين على قائمة اهتمامات الإنتر، رغم أنهم لا يرغبوا في رحيل لاوتارو ، الأولوية ستكون التعاقد تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، الذي يعد محل اهتمام لليفربول وبايرن ميونخ أيضًا.

البديل الثاني هو أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهاجم آخر على رادار الإنتر وهو لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

والاسم الرابع هو النيجيري البالغ من العمر 21 عامًا، مهاجم ليل، فيكتور أوسيمين، كما يرتبط إنتر ميلان كذلك بإمكانية التعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج من صفوف آرسنال، والذي لم يجدد عقده مع الجانرز.

وأشار التقرير كذلك إلى أن أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري، حدد مهاجمًا أخر للتعاقد معه، ليتناوب مع روميلو لوكاكو في الهجوم، وهو الفرنسي أوليفيه جيرو من تشيلسي.
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