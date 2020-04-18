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وزير التعليم يحسم الجدل: لم نلغِ الأبحاث وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 18/أبريل/2020 - 09:27 ص
الصحف
الصحف
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرضت الإعلامية رشا مجدي أثناء تقديمها برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة، اليوم السبت.

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