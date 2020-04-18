وزير التعليم يحسم الجدل: لم نلغِ الأبحاث وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. يتصدر نشرة صباح البلد

أخبار اليوم
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند يبحثان.. تبادل الخبرات الناجحة في مكافحة فيروس كورونا
الأهرام
الحكومة: الإثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم
اليوم السابع
جامعة القاهرة: لا يوجد مصابون بـ كورونا بين مرضى قصر العيني الفرنساوي
الشروق
وزارة المالية: غدا بدء صرف رواتب أبريل
الوطن
للمرة الأولى قداس عيد القيامة الليلة دون مصلين بسبب كورونا
مبتدأ
إقلاع طائرة لإعادة مصريين عالقين في كندا
سكاي نيوز عربية
ترامب يفاجئ الأميركيين بـ "رقم متوقع" لوفيات كورونا
روسيا اليوم
الأمم المتحدة تدعو لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا