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رياضة

برشلونة يستبعد خيار دفع الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان

السبت 18/أبريل/2020 - 09:28 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
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محمد السعيد
استبعد مجلس إدارة نادي برشلونة خيار دفع الشرط الجزائي الموقع في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان، بسبب الأزمة المالية التي يمر بنها النادي، نتيجة تجميد النشاط الرياضي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفية " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة قررت عدم تفعيل الشرط الجزائي في عقد مارتينيز مع إنتر ميلان والمقدر بـ 111 مليون يورو، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، كما أنها تستبعد ايضا إمكانية بيع لاعبين من النادي، من أجل اتمام عملية الصفقة.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة ترغب في ضم لاتاورو مارتينيز عن طريق صفقة تبادلية مع إنتر ميلان، حيث أن النادي الإيطالي يرغب في التعاقد مع رباعي البلوجرانا وع أرتورو فييدال وكارليس ألينا وآثر ميلو ومارك كوكوريلا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ لاوتارو مارتينيز 64 مليون جنيه إسترليني وفقا لموع ترانسفير ماركت العالمي.


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