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فن

بكلمك مش بترد.. تميم يونس يشعل تيك توك بفيديو مدته ٥ ثوانٍ

السبت 18/أبريل/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

شارك الفنان الشاب تميم يونس جمهوره بفيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التيك توك. 


ظهر الفنان تميم يونس في منزله وهو يغني أغنية "بكلمك مش بترد" للمطربة يسرا الجندى مع الفنان الكوميدي محمد مكاوي


يذكر أن آخر أعماله تميم يونس أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير، وبالاشتراك مع محمد الفرا، وكان المجلس القومي للمرأة طالب بوقف بث الأغنية بسبب كلماتها التي تشجع على العنف ضد المرأة


وسبق له طرح أغنية "إنتى أى كلام"، التي تم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعى العام الماضى، وهى من كلمات تميم يونس وإبراهيم إسلام ومحمد حمادى وندى عادل وعمرو حديد ومحمد فؤاد ومحمود حمدى ولبنى أنور وباسم جاد، وتوزيع موسيقى وائل علاء وإخراج تميم يونس.


@tameemyouness

♬ بكلمك مش بترد- مبقتش تحبني - bassemdmd
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