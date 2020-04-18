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فن

عن الأدوار الكئيبة.. نيللي كريم: عملت عملية في عيني والدكتور منعني أعيط

السبت 18/أبريل/2020 - 12:06 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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آيه عاطف
حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

واحتلت نيللي تريند "جوجل" بعد عرض هذه الحلقة لتحدثها في العديد من التفاصيل الهامة.

وأكدت نيللي كريم، أنها تقدم مسلسلا مختلفا في رمضان المقبل عما قدمته من قبل، حيث تقدم شخصية نصابة في مسلسل "بـ 100 وش"، وهو عمل لا يحتوي على الكآبة التي طغت على أعمالها السنوات الماضية.

وقالت نيللي كريم: "أنا عملت عملية فـ عيني بسبب كتر العياط، وكان عندي فتء في العين، والدكتور كان مانعني لمدة 6 شهور إني اعيط".

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، والنجم آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
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