عن الأدوار الكئيبة.. نيللي كريم: عملت عملية في عيني والدكتور منعني أعيط

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.





واحتلت نيللي تريند "جوجل" بعد عرض هذه الحلقة لتحدثها في العديد من التفاصيل الهامة.





وأكدت نيللي كريم، أنها تقدم مسلسلا مختلفا في رمضان المقبل عما قدمته من قبل، حيث تقدم شخصية نصابة في مسلسل "بـ 100 وش"، وهو عمل لا يحتوي على الكآبة التي طغت على أعمالها السنوات الماضية.





عملت عملية فـ عيني بسبب كتر العياط، وكان عندي فتء في العين، والدكتور كان مانعني لمدة 6 شهور إني اعيط". وقالت نيللي كريم : "أنا



