أمن الجيزة يداهم مصنع كمامات وقفازات مغشوشة في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بتصنيع كمامات وقفازات طبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات مباحث ثالث أكتوبر بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام 3 أشخاص (صاحب شركة توريدات مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا، عاملان) بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بمسكن "صاحب شركة التوريدات" بدائرة القسم، لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبتفتيش المسكن عثر بداخله على (20 ألف كمامة طبية –2000 قفاز طبى –5 ماكينات خياطة –ماكينة كى لاصق - 2 مسدس شمع- 20 ألف رباط مطاطى "أستك").. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



