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تعليم

مشروعات إبداعية بالرسوم المتحركة لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

السبت 18/أبريل/2020 - 12:20 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قدم طلاب الفرقة الثالثة والرابعة شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة مشاريع إبداعية ضمن مقرر الرسوم المتحركة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية، حيث استطاع الطلاب تقديم مشروعات المقرر الدراسي من خلال تصميمات أفلام رسوم متحركة متزامنة مع قطعة موسيقية.

واستطاع الطلاب تحويل المقرر إلى مشاريع متميزة بالرسوم المتحركة عقب تزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم وإخراج أفلام التحريك، وتدريبهم على مختلف التقنيات المتعددة مثل الحركات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد وتحريك الحجوم من الأماكن المختلفة، وتنمية الأسلوب والأداء الذاتى لكل طالب من أجل تصميم وتنفيذ الخلفية بصورة مبتكرة قابلة للتطبيق في سوق العمل، إلى جانب تحديد مسار إبداعي تعبيري يستطيع الطالب من خلاله إيجاد أسلوبه الفني الخاص به وبالتالي شخصية فنية يعكسها في أعماله.

وقدم الطلاب خلال مشروعاتهم أعمال إبداعية وأفلام رسوم متحركة عكست معرفة حقيقية لمواصفات وأساسيات التحريك ومضمون الحركة، من خلال توظيف الشخصية المتحركة في فيلم الرسوم المتحركة، وأظهرت الأفلام القدرة على معرفة مواصفات اللغة السينمائية وكيفية صياغة القصة والتعبير عنها في سيناريو محكم به قدرة فنية على تكوين فيلم تحريك سينمائي قصير. 

كما أظهرت المشاريع المقدمة من الطلاب الفروق بين أنواع تقنيات التحريك (ثنائية الأبعاد – ثلاثية الأبعاد – تحريك الحجوم – تحريك الخامات، مثل الصلصال والحركة المتوقفة) والقيم الجمالية لكل منها. 

وأبرزت المشروعات قدرة الطلاب في تحليل الإيقاع و النبض الموسيقي و ترجمته إلى عدد من اللقطات والمشاهد المتتابعة وبأشكال تجريدية أو كاريكاتيرية إيقاعية تتناغم مع الصورة المتحركة، وذلك بهدف تحسين قيم التذوق الموسيقي والبعد عن الرتابة الكلاسيكية للأشكال المتحركة الجامدة، وذلك من خلال تصميم لموقف درامي بين شخصية أو عدة شخصيات وعنصر يعتمد على الحركة ورد الفعل العكسي، وقد استخدم الطلاب فى المشاريع القلم الرصاص والورق الأبيض والتصميم على الكمبيوتر.

وحقق الطلاب تميزًا إضافيا أضيف إلى أعمالهم الإبداعية نظرا لتقديم هذه المشروعات عقب تواصل مع الاساتذة عن بعد من خلال المجموعات التي خصصت للشرح والتواصل وتلقي الأسئلة والملاحظات، والمناقشة الفردية مع الطلاب عبر برامج messenger، وzoom حيث تم تسليم أعمال الطلبة من خلال برنامج google drive للمتابعة والتقييم، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد غالب أستاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة.
 
وتم خلال التواصل تقديم نماذج من فيديوهات اساتذة المقرر لتدريب الطلاب على النماذج العملية ليقدم الطلاب بذلك مشروعات  وفيديوهات فنية متميزة تجذب الانتباه.

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