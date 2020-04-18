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أخبار البلد

ابدأ حلمك أون لاين.. رئيس الوزراء يستعرض تفاصيل إطلاق منصة وزارة الثقافة الرقمية

السبت 18/أبريل/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت خلاله إطلاق منصة رقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل، تحت عنوان "ابدأ حلمك أون لاين"، في إطار مواصلة الوزارة تطوير مبادراتها الالكترونية المجانية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

وثمن رئيس الوزراء المبادرات الرقمية الإيجابية المهمة التي تقوم بها وزارة الثقافة حاليا، فى إطار دورها التنويري والتوعوي والترفيهي الذي تقدمه لمختلف الفئات في المجتمع المصري، مشيدًا بالجانب التدريبي الذي يضاف إلى دور الوزارة الفاعل خلال هذه المرحلة، والذي تساهم منصات الوزارة في وصوله إلى أكبر عدد ممكن، لتحقيق الأهداف المرجوة في رعاية طاقات الشباب والمواهب وتسخيرها في جوانب فنية وثقافية مفيدة.

وأوضحت الوزيرة أن ورشة "ابدأ حلمك" لاعداد الممثل الشامل أحد المشروعات الطموحة التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الواعدين والنابغين ورعايتهم وتحقيق طموحاتهم، حيث ينفذها البيت الفني للمسرح ممثلًا في فرقة مسرح الشباب، وتعتمد على التدريب عن بعد، تماشيًا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وأضافت أن الوزارة اعتمدت التدريب عن بعد من خلال شبكة الإنترنت، لتطوير مبادرة الثقافة بين ايديك لجذب الجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.
   
وأشارت الوزيرة إلى أن ورشة مسرح الشباب "إبدأ حلمك" حققت خلال العامين الأخيرين نجاحًا كبيرًا تمثل في تخريج ثلاث دفعات قدمت للمشهد المسرحي عددا كبيرا من المواهب المتميزة في التمثيل، والذي كان دافعًا لإطلاق منصة الكترونية للمشروع تقدم محاضرات تدريبية أون لاين، عبر اليوتيوب والصفحات الرسمية لوزارة الثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالدايم أنه جار العمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع بعد إتمام تصوير المحاضرات.

وأكدت وزيرة الثقافة أن "ابدأ حلمك اون لاين" يعد نسخة الكترونية من مشروع تدريب الممثل بمسرح الشباب بهدف استمراره عبر وسائط تكنولوجية حديثة، ويعمل من خلال عدة مراحل تقوم على التفاعل المباشر مع هواة التمثيل كخدمة مجانية متاحة للمهتمين عبر الإنترنت وتضم مجموعة من المحاضرات تتناول مختلف ألوان الفنون المسرحية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن تنفيذ مُحتوى البرنامج التدريبي يتم من خلال مواد فيلمية مُسجلة في تخصصات التمثيل، والدراما، والصوت والغناء، وكذلك الإلقاء ومهارات اللغة العربية، حيث سيتم بث 6 مُحاضرات مُسجلة يومية عبر 6 أيام في الأسبوع، مدة المحاضرة الواحدة 15 دقيقة، أما اليوم السابع من كل اسبوع فسيشهد تنفيذ محاضرة تفاعلية تتم عبر بث حي مباشر، بمشاركة مدربي التمثيل والدراما والأداء الصوتي والغناء المسرحي، بهدف الرد على استفسارات المتدربين عبر الأون لاين.
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