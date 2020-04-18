تعليم الجيزة: تم تجهيز لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على جاهزية جميع لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لإستقبال الطلاب مع بدء انطلاق الامتحانات.
وقال مدير مديرية التربية و التعليم بالجيزة ، أن وزارة التربية و التعليم أعلنت للمديريات التعليمية أنه تقرر إرسال فيديو على اسطوانة مدمجة CD يتضمن عملية التعقيم لجميع لجان الثانوية العامة و جميع لجان الدبلومات الفنية التي سيتم اجراء الامتحانات بها هذا العام.
وأوضح مدير مديرية التربية و التعليم بالجيزة في خطاب أرسله لجميع المديريات التعليمية، أن الوزارة شددت على إغلاق جميع لجان امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية ، وعدم فتحها حتى لا يتم تلوثها مرة أخرى.
وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي)، وكذلك استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات.
وناقش الاجتماع أيضًا الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات بسرعة تحديد مقار لجان الامتحانات وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة .
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لابد وأن يتراوح عدد الطلاب داخل كل فصل من 14 إلى 20 طالبا/طالبة لكل فصل ، وذلك حتى يتم عملية تعقيم اللجان.
كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة إعداد تقرير مصور عن هذه اللجان بالفيديو ، واتخاذ الإجراءات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب أثناء فترة تأدية الامتحانات.