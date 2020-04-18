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محافظات

دعم ورعاية 800 أسرة متضررة من فيروس كورونا بالمنيا

السبت 18/أبريل/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بالتعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير وفى إطار مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا يتكفلان بدعم 800 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة المنيا لمساعدتهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. 

وأكد شعبان أن الجمعية أعدت خطة دعم متكاملة بدأت في تنفيذها تشمل تقديم مساعدات غذائية عاجلة للأسر الأكثر تضررًا وتشمل المواد الغذائية الموزعة  الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول وغيرها من السلع الرئيسية فضلًا عن توزيع لحوم ويتم التوزيع بحسب أعداد أفراد الأسرة حيث تحصل الأسر التي بها عدد أفراد مرتفع على كرتونتين أو أكثر وزن الكرتونة 15كيلو من المواد الغذائية .

وأوضح شعبان انه بتعاون بالم هيلز للتعمير مع الأورمان في دعم الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا في القري الأكثر احتياجا معتبرا أن دور المؤسسات الاقتصادية الكبري ومن واقع مسؤوليتها المجتمعية هام جدا في دعم جهود الدولة وفي قيام المجتمع الأهلي بدوره في تخطي الشرائح الأكثر احتياج للكوارث والأزمات مثلما نشاهده الآن في كورونا، بما يمثل دعوة للجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة فى الوقاية والتوعية بمخاطر المرض وكيفية التعامل معه، والحد من اثاره السلبية.

والجدير بالذكر أن تعاون بالم هيلز للتعمير والاورمان ليس الاول من نوعه فقد سبق التعاون سويًا فى اعادة اعمار المنازل المتهالكه فى القرى الاكثر احتياجا وتوصيل المياه النقية والكهرباء ضمن مبادرة "سكن كريم" وتحت اشراف وزراة التضامن الاجتماعى.
دعم ورعاية 800 أسرة متضررة من فيروس كورونا بالمنيا
دعم ورعاية 800 أسرة متضررة من فيروس كورونا بالمنيا
دعم ورعاية 800 أسرة متضررة من فيروس كورونا بالمنيا
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