الخيال العلمي يغير خريطة البروموهات

رغم الظروف العصيبة التي يمر بها العالم، والغموض والتردد حول موسم الدراما الرمضاني، إلا أن منتجي الدراما رفعوا شعار التصوير لآخر نفس ولا بديل آخر! وبدأت بعض المسلسلات تعلن انتهاء تصويرها وانطلق سباق البروموهات المعتاد وجاءت معظمها متوسطة فنية وغير جذابة وهناك تشابه كثير بينها، وفي المقابل تعثر عدد من المسلسلات في استكمال التصوير بسبب وجود مشاهد تصوير خارجي أساسية أو لاعتراض فريق العمل على التدابير الاحترازية والتي ستخل بسيناريو دراما العمل!





من المحظوظين بالطبع النجم الكبير عادل إمام، والذي كان قد انتهى مبكرا من مسلسله "فلانتينو" والذي استكمل تصويره والذي بدأ منذ العام الماضي، وكان أول المسلسلات الجاهزة للعرض، وجاء البرومو الخاص به كوميدي يعتمد على كاريزما عادل إمام وحضوره بردود أفعاله وافيهاته المعتادة لدى الملايين من معجبيه بالطبع من أوائل الأعمال التي ينتظرها الجمهور لنجمهم المحبوب، وأيضا ظهر عدد من الأبطال في مواقف كوميدية وسوف نشاهد مغامرات كوميدية لفلانتينو وعائلته، ويعتبر هو النجم الأقدم بين أبطال الدراما، حيث قدم بطولته الدرامية الأولى قبل نحو 40 سنة ولا يزال هو النجم الأعلى أجرا، ويشاركه البطولة دلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومجموعة من النجوم الشباب ومن إخراج رامي امام وتأليف أيمن بهجت قمر.





من مفاجآت بروموهات الدراما هذا العام مسلسل "النهاية"، والذي نجح في لفت أنظار كثير من المشاهدين "رغم المقارنات واتهامات الاقتباس"، حيث خرج بعيدا لأول مرة عن النمط الدرامي المعتاد فهو أول مسلسل خيال علمي تدور أحداثه في المستقبل البعيد عقب 100 عام من الآن، واعتمد بشكل رئيسي على الإبهار باستخدام الجرافيك والمؤثرات البصرية المختلفة وكأننا في كوكب أخر، فكان أقرب للسينما ووضح أن هناك صراعا معتادا سيكون بين الخير والشر واستغلال الإنسان في تدمير العالم، ويحسب لبطل العمل يوسف الشريف المجازفة دائما بأفكار جديدة وغير معتادة وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.





الغموض سيطر على عدد من بروموهات الأعمال بعضها بمشاهد قليلة دون حوار مثل "سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق وهو عودة لها للدراما الاجتماعية الشعبية، حيث تدور الأحداث في شارع المعز بحي القاهرة الفاطمية التاريخي، ولكن يبدو أن البطلة ستمر بمشاكل وتخوض صراع يقوضها إلى السجن، حيث ظهرت حزينة وبملابس السجن، واعتمد البرومو على تعبيرات وجه غادة عبد الرازق فقط، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.





المسلسل الآخر هو "شاهد عيان"، والذي قرر من خلاله حسن الرداد التخلي عن الكوميديا، حيث اختار الدراما البوليسية هذا العام وظهر البطل داخل "مشرحة" يكشف عن وجه فيما يبدو إنسان عزيز عليه والمسلسل من تأليف أحمد مجدي وإخراج محمد حماقي.





من المسلسلات التي تدور حول أحداث واقعية معاصرة سيكون "الاختيار" عن الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد في معركة ضد مجموعة من الإرهابيين في سيناء عام 2017 ويجسد شخصيته أمير كرارة.





واعتمد البرومو على مشاهد أكشن لمعارك قوات الصاعقة، ويتناول المسلسل أيضا قصة رفيقه في السلاح الضابط السابق، والذي تحول إلى إرهابي هشام عشماوي، وألقي القبض عليه داخل الأراضي الليبية وتمت محاكمته بسبب عدة جرائم إرهابية ونفذ فيه حكم الإعدام في 4 مارس الماضي، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، هي رسالة عن اختيارات الإنسان بين الاستمرار على العهد والدفاع عن الوطن أو التحول لخائن لوطنه.





واعتمد أيضا برومو مسلسل "لعبة النسيان" على الغموض وهو البطولة الثانية لدينا الشربيني، ويبدو أنها ستتعرض لمشكلة من المقربين منها، حيث ظهرت في مستشفى أمراض نفسية وكأنها تعاني من فقدان للذاكرة وظهر معها إنجي المقدم وأحمد داود ومحمود قابيل والمسلسل انسحب منه فجأة مخرجه هاني خليفة! وتمت الاستعانة بوحدتي تصوير لإنجاز باقي العمل للمخرجين أحمد شفيق وتامر عشري، وهو من تأليف تامر حبيب، وهو يقترب من نفس الحالة الدرامية لمسلسلها العام الماضي أن تخوض البطلة صراعا نفسيا!





أما محمد رمضان، فبدأ مبكرا رحلة الدعاية من خلال أكثر من أغنية دعائية أطلقها لمطربين شعبيين مثل المغني "الموضة" شاكوش! واللافت أن هناك عددا كبيرا من الأغنيات سيكون داخل العمل أيضا لأحمد سعد، وربما هو رقم قياسي لأغنيات دعائية لمسلسل ويبدو أنه مقتنع تماما بأنها وسيلة جذب جماهيرية، وظهر البطل في برومو مسلسل "البرنس" يخوض صراعا كبيرا مع أشقائه مذكرا بالتيمة الشهيرة الإخوة الأعداء، وأيضا ظهر في مشهد آخر داخل السجن وهو يقوم "بضرب" مسجون بطريقة أشبه بما فعله من قبل في مسلسل "نسر الصعيد"، وظهر معه عدد من أبطال المسلسل مثل نور وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر، وهو من تأليف واخراج محمد سامي الذي يتمنى هو ومحمد رمضان تكرار نفس نجاح مسلسلهما "الأسطورة".





الفنانة الكبيرة يسرا والتي تعود بعد غياب العام الماضي، اختارت دراما التشويق والإثارة للعودة بها مع مسلسل "خيانة عهد"، حيث اعتمد البرومو على الغموض وحالة كبيرة من الصخب بين الأبطال، ويبدو أن صراعات كثيرة ستكون بين أبطاله، وتجسد يسرا شخصية معقدة والتي نجحت في تجسيدها من قبل، وظهر عدد من النجوم في البرومو أيضا مثل جومانة مراد وحلا شيحا وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.





وجاء برومو مسلسل "الفتوة" ليذكر المشاهدين بالدراما الشعبية القديمة ويقترب من عالم حرافيش نجيب محفوظ، ووضح من البرومو التطابق الكبير بينه وبين شخصيات تلك الفترة التي ظهرت في أفلام سينمائية مثل التوت والنبوت وسعد اليتيم والحرافيش والشيطان يعظ! وبالطبع هي تيمة محببة لدى المشاهدين ومناسبة لياسر جلال وكشف البرومو مشاركة عدد من الفنانيين مثل أحمد خليل ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وهو من تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنباوي.





الرومانسية سيكون لها نصيب جيد، حيث ظهرت بشكل مباشر في مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي تواصل به ياسمين عبد العزيز الابتعاد عن الكوميديا! ولا أعرف لماذا تصر على ذلك رغم أنها نجمة كوميدية بجدارة والجمهور يفضلها في هذا القالب الفني، والمسلسل وضح من البرومو أنه سيكون به قصص حب وزواج وخيانة أيضا! وظهر في البرومو عدد من الأبطال مثل شريف منير وسوسن بدر وكريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.





والعمل الآخر هو "فرصة تانية"، وأيضا يعتمد على قصص حب وعلاقات متشابكة واستخدم صناعه في بدايته البرومو صوت عبد الحليم حافظ مع أغنيته الشهيرة حاول تفتكرني وهو "اختيار موفق" يختصر معنى المسلسل وهو من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وآيتن عامر وابتهال الصريطي وادوارد، ومن إخراج مرقص عادل وتأليف محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم.







من الأعمال التي لفتت الأنظار من خلال البرومو كان "ليالينا"، حيث بدأ بمشاهد لحادث المنصة واغتيال الرئيس السادات ويبدو أنه سيتحدث عن التغييرات الاجتماعية والسياسية في مصر بداية من عام 1980 وهو من الأعمال التي أتوقع أن نشاهد فيها مباراة في التمثيل حيث يقوم على البطولة الجماعية صابرين وغادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.





اللافت هذا العام أن الكوميديا شعارها الثنائيات الفنية، فهناك أكثر من ثنائي كوميدي يتعاونون في مسلسلات هذا العام وبالطبع هو في صالح المشاهد، فيكرر الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي التعاون مع مسلسل "رجالة البيت" وظهرا في البرومو في أكثر من لوك ومغامرات مختلفة والاثنان حققا نجاحا كبيرا من قبل في مسلسل "ريح المدام" وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.





وتعود نيللي كريم مع تجربة جديدة أقرب للكوميديا بمشاركة آسر ياسين ليشكلا ثنائيا يرتكب عددا من عمليات النصب وذكرني بالفيلم الشهير عصابة حمادة وتوتو، وهو من إخراج كاملة أبوذكري وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي.





ولأول مرة سيظهر مصطفى خاطر مع علي ربيع في بطولة درامية مشتركة ومسلسل "عمر ودياب" وأيضا يعتمد على مواقف كوميدية يومية سيتعرض لها البطلان في أثناء رحلة البحث عن عمل، والمسلسل من إخراج معتز التوني وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.





وأيضا ظهر ثنائي كوميدي من أبطال مسرح مصر الشهير هما حمدي الميرغني واوس اوس في أول بطولة درامية ومسلسل اتنين في الصندوق.









واعتمد برومو مسلسل "القمر آخر الدنيا" على مشاهد مؤثرة وكأن أبطاله في رحلة بحث وهو البطولة المطلقة الأولى لبشرى ويشاركها عدد من الفنانين الشباب، ومن اخراج تامر حمزة وتأليف سناء هاشم.





واعتمد برومو مسلسل "جمع سالم" على الغموض أيضا والذي تخوض به زينة المنافسة فظهرت البطلة تبحث عن حقيقتها وعائلتها وظهر معها عدد من الأبطال مثل دلال عبدالعزيز وسلوى خطاب ومحمد شاهين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد.





أما برومو مسلسل "لما كنا صغيرين" فظهر النجمان محمود حميدة وخالد النبوي في صراع وتحدي ومشاهد خلافات كثيرة تجمع باقي الممثلين ويشاركهما البطولة ريهام حجاج، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.







أنهي بواحدة من مفاجآت دراما رمضان هذا العام النجمتين الكبيرتين نبيلة عبيد ونادية الجندي بعد منافسة في شباك السينما لسنوات طويلة تم جمعهما في مسلسل "سكر زيادة"، إلى جانب القديرة سميحة أيوب وغهالة فاخر وهو دراما كوميدية كما وضح من البرومو وهو مقتبس من golden girls وسيعتمد على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وهو من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال.





