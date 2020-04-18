AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المنتج أحمد عبد العاطي يطرح أفيشات مسلسل لما كنا صغيرين

السبت 18/أبريل/2020 - 03:05 م
لما كنا صغيرين
لما كنا صغيرين
Advertisements
سعيد فراج
طرحت شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي الملصق الدعائي لمسلسل "لما كنّا صغيرين" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالفان بيدج الرسمية الخاصة بالشركة. 

تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة النجوم محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، المسلسل من إنتاج شركة "أرت ميكرز" أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

كما انتهت الشركة من تصوير أكثر من 60٪؜ من مشاهد المسلسل ويجرى استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني 2020 لعرضه على قنوات الحياة وdmc والتلفزيون المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. ريهام حجاج تنشر صورة بأحضان زوجها

أكونت الخير.. حساب جديد لـ ريهام حجاج لمساعدة الفقراء ..شاهد

إيمان يوسف تشارك بمسلسل لما كنا صغيرين بطولة الفنان خالد النبوي

شاهد..كريم قاسم من كواليس مسلسل لما كنا صغيرين

بروموهات مسلسلات رمضان 2020.. يوسف الشريف خطف الأضواء بـ"النهاية"

أبطال فلانتينو يبحثون عن عادل إمام ويوسف الشريف يخطف الأضواء بـ النهاية.. بروموهات مسلسلات رمضان 2020

ترشيحاتنا

إعلامى سعودي شهير يدخل فى نوبة بكاء شديدة بسبب كورونا.. شاهد

ذكر يمنع عنك 70 بلاء.. لا تمل من ترديده

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا لأكثر من 78 ألف حالة

الأعلى للجامعات: تأجيل امتحانات الفرقة النهائية بجميع الكليات لحين انتهاء تعليق الدراسة

رسالة غامضة من نوال الزغبي عبر إنستجرام.. شاهد

تحديد مصير الامتحانات على رأس أولويات اجتماع الأعلى للجامعات اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. 7 طرق لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة

قبل شم النسيم ب48 ساعة .. ضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لهذا السبب

منع شباب من دخول منتجع سياحي.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الأكمنة قبل شم النسيم