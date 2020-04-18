المنتج أحمد عبد العاطي يطرح أفيشات مسلسل لما كنا صغيرين

طرحت شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي الملصق الدعائي لمسلسل "لما كنّا صغيرين" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالفان بيدج الرسمية الخاصة بالشركة.





تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.





‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة النجوم محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، المسلسل من إنتاج شركة "أرت ميكرز" أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.





كما انتهت الشركة من تصوير أكثر من 60٪؜ من مشاهد المسلسل ويجرى استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني 2020 لعرضه على قنوات الحياة وdmc والتلفزيون المصري.