السِّمْنَة وفيروس الكورونا كوفيد-19

أصبحت السمنة عامل خطر للإصابة بشكل عام بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته. ألزم فيروس الكورونا المستجد أغلب سكان الأرض بإلقاء فى بيوتهم، وللأسف هناك خطر كبير حاليًا على البشرية فى زيادة الأوزان . تتهم السمنة الآن بأنها وراء ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية من زيادة كبيرة في معدلات الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس الكورونا المستجد مقارنة بما شوهد في بعض البلدان الأخرى في العالم.





أشارت البيانات الواردة من الصين وإيطاليا إلى أن كبار السن ومن يعانون من حالات كامنة لأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الرئة والسكري - هم الأكثر تعرضًا لفيروس كورونا المستجد . ولكن بعد ذلك ، أصبح من الواضح في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، أن الشباب الأصحاء عرضة للإصابة والموت أيضًا.أصاب الفيروس الولايات المتحدة بشدة ، وبدأ العالم فى تتبع تأثيره على التركيبة السكانية الفريدة هناك: مع معدل السمنة بنسبة 42٪ مقارنة بـ 6٪ في الصين و 10٪ في إيطاليا .





ربما تكون السمنة وراء ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية من زيادة كبيرة في معدلات الوفيات مقارنة بما شوهد في بعض البلدان الأخرى في العالم . معدل السمنة أعلى من 20٪ في كل ولاية في الولايات المتحدة. في بعض الحالات ، يعاني ما يقرب من نصف سكان الولاية من السمنة. مرضى الحالات المتقدمة هناك بفيروس كورونا المستجد يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. 90٪ على الأقل من الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا و المحتجزون و يخضعون لأجهزة للتنفس الصناعى التهوية بسبب فيروس كورونا المستجد يعانون من السمنة . كشف تقرير صادر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية فى 8 أبريل أن 48.3 ٪ من جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في 99 مقاطعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من السمنة ، و 59 ٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا والذين تم إدخالهم إلى المستشفى يعانون من السمنة. مع العلم بأن 40 ٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عامًا في عموم السكان فى الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من السمنة.





أدرج مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة الأمريكية السمنة "الشديدة" ، أو مؤشر كتلة الجسم 40 أو أكثر ، كحالة عالية الخطورة للمرض. معدل الوفيات في نيو أورليانز مرتفع بشكل مخيف - مرتين في مدينة نيويورك وأربع مرات في سياتل - واقترح الأطباء أن معدلات السمنة في المدينة قد تكون عاملًا.في سياتل ، تم تصنيف 27 ٪ من الأشخاص على أنهم بدناء في عام 2009 ، في حين أن 22 ٪ من سكان مدينة نيويورك يعانون من السمنة.





ارتفاع مستويات السمنة عبر الولايات المتحدة قضية معقدة ، يغذيها الفقر وانعدام الوصول إلى الرعاية الصحية ، ومثقلة بالوصمة. لقد أدى إلى ارتفاع معدل الأمريكيين المصابين بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم - وهي أمراض مصاحبة مرتبطة بدورها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد الخطيرة.





يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بالحالات الصحية الأخرى ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.زيادة الوزن أو الدهون الزائدة ، خاصة حول البطن ، مسؤولة عن 60 إلى 70 في المائة من حالات ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم. الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتعرضون لخطر أكبر من الموت بسبب فيروس الكورونا المستجد . الذين يعانون من مشاكل في القلب فى الغالبل لديهم أيضًا جهاز مناعة أضعف .





يرتبط مرض السكري ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن.90٪ من مرضى السكري من النوع الثانى يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. بعض الفيروسات تزدهر عند ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم. مرضى السكري يعانون أيضًا من ضعف جهاز المناعة .فى أمريكا وجد أن 32 ٪ من المرضى في وحدة العناية المركزة بالفيروس يعانون من مرض السكري. 35.5 ٪ من المرضى بفيروس كورونا المستجد الذين توفوا يعانون من مرض السكري.





السمنة وباء عالمى ، زاد عدد من يعانون من زيادة الوزن في الدول النامية بنحو أربعة أضعاف منذ عام 1980 ليصل إلى مليار شخص. 43 مليون طفل فى العالم ، ويتوقع أن يصل الرقم إلى 60 مليون سنة 2020 ، وصلت السمنة عند الأطفال إلى نسبٍ وبائيةٍ في القرن الحادي والعشرين،مع ارتفاع معدلات السمنة في كل من الدول النامية والمتقدمة. السمنة ترتبط بزيادة حالات السكري وارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من العوامل التى مضاعفات الكورونا. من المعروف مسبقًا أن السمنة بوابة الأمراض المزمنة . التراكم الغير طبيعي أو المفرط للدهون يلحق الضرر بالصحة ، و عالميا الوفيات بسبب زيادة الوزن و السمنة تفوق الوفيات بسبب نقص الوزن.





تنشأ السمنة نتيجة عدم التوازن بين السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد والسعرات التي يفقدها ، و زيادة استهلاك الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية، بدون زيادة ملائمة في النشاط البدني، و بالتالى زيادة الوزن بشكل غير صحي. قلة الحركة تسبب خللا فى توازن الطاقة مما يسبب زيادة الوزن.





حتى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين ليس لديهم حالة كامنة مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ فروس الكورونا المستجد ومضاعفاته. الوزن الزائد يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة ووظيفة الرئة.





خطر السمنة يزداد مع حظر التجول .من المفيد اعتبار الوزن عامل خطر ، تمامًا مثل العمر. يجب على الأشخاص ذوي الأوزان الأعلى أن يتخذوا نفس الاحتياطات التي تفيد فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد . ابقوا في المنزل إن أمكن ، مارسوا الإبتعاد الجسدي عندما يتعين عليكم الخروج ، ممارسة النظافة خاصة غسل الأيدى بالماء والصابون ، وتنظيف الأسطح بشكل متكرر ، والحجر الصحي إذا مرضت.





لمحاربة السمنة يجب نشر ثقافة ممارسة الرياضة فالحركة بركة وصحة ومناعة ، و ممارسة الرياضة خاصة فى المدارس و الجامعات ، و السماح للمسنين والنساء بممارسة الرياضة مجانا فى مراكز الشباب، فالرياضة تقلل من إختزان السعرات الحرارية .58% من البشر يعانون من قلة الحركة ، و قلة الحركة العامل المشترك الأول فى أمراض العصر .



