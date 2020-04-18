وكيل الزراعة بالغربية: توريد 125 طنا و53 كيلو لشركات المطاحن والشركة المصرية من المزارعين

كشف المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية إن موسم توريد محصول القمح قد بدأ في منتصف أبريل الحالي فضلا عن توريد 125طنا و53 كيلو لشركات المطاحن والشركة المصرية .

أشار "عبد الجواد " أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 600 فدانا.

أضاف وكيل الزراعة أن مراكز التجميع بمحافظة الغربية تبلغ نحو 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية ، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول القمح للموسم الجديد.

كما أوضح تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد .

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين .

وجدير بالذكر أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.