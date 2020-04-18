AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

482 وفاة جديدة.. أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:17 م
إيطاليا تسجل 482
إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
سجلت إيطاليا  482 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

بذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا  في إيطاليا  إلى 23227 حالة.

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجل 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وبذلك يصل  إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 175925 حالة.

في وقت سابق قالت ماريا فان كيرخوف، المسئولة التقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي فيروس كورونا، موضحة أن "الاحتواء ممكن، لكنها ستكون معركة صعبة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تسجل 112 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إصابة وزيرة البيئة بفيروس كورونا في فرنسا

إيطاليا تسجل 919 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الايطالية

زيادة مرعبة.. إيطاليا تعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

إيطاليا تسجل 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية: يجوز لمريض كورونا الإفطار في رمضان بناء على رأي الطبيب

ابنة إمبراطور المخدرات إل تشابو توزع المساعدات على المحتاجين خلال أزمة كورونا

إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب

الصحة: ضبط وإعدام 53 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة.. و6 آلاف لتر عصائر فاسدة

الإفتاء: أكل الفسيخ يجوز في هذه الحالة فقط

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

AdvertisementS

فى حالة حرجة.. فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

الأعلى للجامعات: لا نية لإلغاء الفصل الدراسي الثاني

الاعتزال هو الحل .. تعليق ناري من خالد النبوى بعد تصدر ريهام حجاج بوستر لما كنا صغيرين

صندوق النقد الدولى يزف بشرى سارة لـ مصر بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

مفاجأة غير سارة.. باحثون أمريكيون يكشفون حقيقة كورونا

إصابة وكيل طب القصر العيني بفيروس كورونا

وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من نقل أو اقتباس الأبحاث.. ويؤكد: سنطبق القانون

معتقل 7 سنوات بلا محاكمة.. زوجة شيخ من آل ثاني تفضح التعذيب في سجون قطر

ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

بعد عقد قرانهما.. ماذا قال أحمد أبو هشيمة عن ياسمين صبري

تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز.. كل ماتريد معرفته عن صلاحيات الرئيس في تعديلات قانون الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 في مصر.. فيديو وصور

رحيل حزين.. كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد