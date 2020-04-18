482 وفاة جديدة.. أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 482 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الاخيرة.
بذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 23227 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجل 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
وبذلك يصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 175925 حالة.
في وقت سابق قالت ماريا فان كيرخوف، المسئولة التقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي فيروس كورونا، موضحة أن "الاحتواء ممكن، لكنها ستكون معركة صعبة".