482 وفاة جديدة.. أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 482 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الاخيرة.





بذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 23227 حالة.





أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجل 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا .





وبذلك يصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 175925 حالة.



