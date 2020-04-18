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الزراعة عن ظهور الخفافيش فى قرية بالقليوبية: قضينا عليها ولا داعى للقلق.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 06:41 م
الخفافيش
الخفافيش
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هاني حسين
علق محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، على  ظهور الخفافيش في إحدى قرى محافظة القليوبية، إن الوضع  لا يدعو للقلق لان الاماكن المهجورة يظهر فيها بعض الخفافيش وغيرها من الحيوانات .

وأضاف  محمد القرش  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية  عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  وزارة الزراعة قامت بعملية إبادة ومكافحة للخفافيش واستخدام الأساليب العلمية والمراكز البحثية تجاه ظهور الخفافيش في القليوبية .

 وتابع :" تم أخذ مسحات من الأهالي مع  استمرار عملية التظهير والرش للقضاء على الخفافيش وتم القضاء على بؤرة الخفافيش بشكل نهائي  في القليوبية ".

واكمل:"  فرق بحث قامت  بالقضاء على خفافيش ظهرت في منزل مهجور بمحافظة بني سويف والأمر لا يدعو للقلق على الإطلاق".

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