بطريرك الكاثوليك و5 أساقفة يصلون قداس عيد القيامة بـ اكليريكية المعادي

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم، صلوات قداس عيد القيامة المجيد، من إكليريكية القديس لاون الكبري بالمعادي، بدون حضور شعبي نظرا للاجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات ولتقليل امكانية انتقال المرض.

شارك في صلاة عيد القيامة أصحاب النيافة، الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط، والأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية الأقصر، والأنبا توماس عدلى مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف، والأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشية الإسماعيلية، وعدد محدود من الأباء القمامصة والكهنة والشمامسة.

وقال الأنبا إبراهيم اسحق – خلال صلوات القداس - ​نصلي من أجل وطننا الحبيب مصر، ومن أجل الرئيس عبدالفتَّاح السيسي لينعم الرب عليه بالصحة والنعمة ليواصل خدمته للوطن مع جميع المسؤولين وكل من يقوم بعمله بإخلاصٍ وأمانة، ونلتمس شفاعة أمنا مريم العذراء، الشاهدة الأمينة على قيامة المسيح، كي يبارك الله تعالى شعب مصر ويحفظه من كلِّ شرّ.

كان السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق قد قرر استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، والتبرع بمبلغ مليوني جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، كما حثت أبناءها على التبرع قدر استطاعتهم لصندوق تحيا مصر، سواء لتغطية الاحتياجات من الأجهزة الطبية، أو لمساعدة المتضررين من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ظهور هذا الوباء في الوقت الراهن.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية أن الآباء الكهنة سيقومون بالاحتفال بالقداس يوميا مع أحد الخدام، متحدين مع كل المؤمنين في طلب معونة الله، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، على أن يحتفل الآباء الكهنة بطقوس أسبوع الآلام وأعياد القيامة، كلٌّ في كنيسته ويكون كل احتفال قاصرا على رعاة كل كنيسة واثنان أو ثلاثة من الشمامسة والمرتلين بدون حضور المؤمنين.

وتابع قائلا، إن هذه الاجراءات تأتى حفاظا على الصحة العامة وتجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية من الإجراءات الاحترازية لكسر دائرة تطور فيروس كورنا، وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك.