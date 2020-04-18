تعرف على وظيفة عداد RBM وكيفية استغلالة لتوفير الوقود



جميعا نعلم وظيفة عداد السرعة في السيارة فهو بيسن السرعة التي تسير بها المركبة و يوجد اكثر من عداد في طابلوة السيارة فيوجد مثلا عداد البنزين و هو مؤشر يفيد بكمية الوقود الموجودة في تانك السيارة و يوجد عداد اخر و هو عداد الحرارة و هو مؤشر يبين درجة حرارة المحرك و يوجد عداد اخر مماثل لعداد السرعة و هو عداد يحسب عدد لفات المحرك و يسمي عداد RBM و يجهل الكثير من سائقي السيارات هذا العداد و في هذا السياق نطرح عليكم ما هي وظيفة هذا العداد





الـ RPM هو عبارة عن اختصار لكلمة Revolution Per Minute والتي تعني دورة في الدقيقة و يعطينا فكرة عن أداء المحرك ومن خلاله تستطيع الحفاظ على سيارتك , وتطيل عمره .



عداد الـRPM يتكون من 0 الى 8 ألاف ومن خلال العداد تلاحظ أنه في الرقم 6 في أغلب السيارات باللون الأحمر وتسمى هده المنطقة بالمنطقة الحمراء ويجب عدم الوصول اليها لضمان اطول عمر للمحرك .



افضل طريقة للقيادة هي في الدورات المتوسطة من أجل سلامة المحرك و استهلاك اقل للوقود وينصح بالقيادة حسب عداد الـRPM خلال دورات متوسطة للمحرك والتي تتراوح بين 2000 RPM الى 5000 لفة في الدقيقة للحفاظ على محرك سيارتك في أمان لمدة أطول.