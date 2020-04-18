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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين

السبت 18/أبريل/2020 - 10:25 م
مريهان حسين
مريهان حسين
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نهى هجرس
تحرص الفنانة ميريهان حسين على متابعة جمهورها بجميع الإطلالات الحديثة، والصور عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفضل الفنانة ميريهان حسين، الظهور بالإطلالات الكاجوال العصرية التى تتناسب معها، وارتداء الألوان الزاهية، والملابس المطعمة بالورود والأشكال الجميلة.

كما تميل ميريهان حسين، الى اختيار الألوان الترابية والسوداء فى الماكياج للعيون، وتفضل اختيار أحمر للشفاه بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع لون بشرتها.

وتعتمد الفنانة ميريهان حسين، على تسريحة الشعر الويفى لشعرها الأسود الطويل، والتى تتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وتضيف لمسة ناعمة.

كما تفضل اختيار الأكسسوارات باللون الفضى الذى يبرز جمال إطلالتها.

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين
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