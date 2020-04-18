AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس ورئيس الشمامسة يقودان محاكاة لحدث «القيامة»

السبت 18/أبريل/2020 - 10:33 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

أدى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأباء الأساقفة والشمامسة محاكاة لحدث "القيامة" التى تعد تذكارا لقيامة السيد المسيح من الأموات، وذلك قبل قراءة إنجيل القداس الذى يتناول تفصيليا أحداث القيامة.

وتضمنت محاكاة "القيامة" مجموعة من الألحان المفرحة وترديد بعض الكلمات بين رئيس الكهنة وكبير الشمامسة، بالتزامن مع تخفيض إضاءة الكنيسة، حيث تشير ٱيات الكتاب المقدس إلى أن القيامة حدثت في فجر الأحد، ويكون تخفيض الإضاءة لهذا السبب.

وتنتهى المحاكاة بسؤال رئيس الكهنة لرئيس الشمامسة، من هو ملك المجد، فيرد عليه "الرب العزيز القوى الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد" لتضاء بعدها الأنوار إشارة قيامة السيد المسيح، وبعدها يقوم الأب البطريرك والأساقفة والكهنة والشمامسة بعمل دورة بالصلبان وايقونات المسيح ابتهاجا بالقيام.

وعقب ذلك يردد الشمامسة والمشاركين لحن "اخرستوس انستي" "المسيح قام"، مع الطواف داخل الكنيسة بالصلبان وصورة القيامة.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، وتزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيامة ٢٥ كاهنا بيد البابا تواضروس الثاني في أول أيام الصوم الكبير

البابا تواضروس: دورة تدريبية مكثفة للكهنة الجدد بدير الأنبا بيشوي

ننشر القصة الكاملة للاحتفال بـ أحد الشعانين ودخول السيد المسيح إلى أورشليم.. ونقل الصلوات عبر القنوات المسيحية بعد قرار غلق الكنائس بسبب كورونا

البابا تواضروس: الكنيسة تصلى من أجل أن يبارك الله بلادنا والعالم

القصة الكاملة لغسل أرجل التلاميذ في خميس العهد.. ولماذا يكرر رئيس الكهنة ما فعله السيد المسيح

البابا تواضروس يصلي "لقان خميس العهد" بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

ترشيحاتنا

بعد كسر حاجز 3000 إصابة.. الصحة تنصح المواطنين بالبقاء في المنازل.. فيديو

مع كلبها.. منة فضالى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

بفستان كتف وكتف.. زوجة عماد متعب تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

أول رد من مختبر ووهان على نظرية تسرب فيروس كورونا

مدربون يفتحون النار على نقابة المهن الرياضة.. وفتحي ندا يرفض التعليق

كيف يمكن طرد الخفافيش دون لمسهم وما هي الأماكن يسكنون بها؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز الطاسة خطوة بـ خطوة

بالشعر المجعد.. داليا مصطفى بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين