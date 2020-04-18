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أخبار العالم

ترامب: تجاوزنا ذروة انتشار فيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، خلال الإفادة الصحفية اليومية حول فيروس كورونا، "نسبة الوفيات لدينا مقارنة بالإصابات من أقل النسب في العالم".

ونقلت قناة "العربية" عن ماريا فان كيرخوف، المسئولة التقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض. كما أضافت قائلة إن "الاحتواء ممكن، لكنها ستكون معركة صعبة".

وشددت كيرخوف على ضرورة عدم تخلي كافة البلدان، خاصة الإفريقية، عن الأمل في مكافحة تفشي الفيروس المستجد. وقالت ماريا فان كيرخوف وهي قيادية تقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض.

وسجلت حتى اليوم السبت إصابة أكثر من 2,250,000 شخص نصفهم في أوروبا، بحسب آخر إحصاءات مستقاة من مصادر رسمية حول العالم.

وعلى الرغم من أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى في العالم نظرًا إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة، فتحت منظمة الصحة العالمية نافذة أمل مؤكدة أنه يمكن احتواء الفيروس.
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