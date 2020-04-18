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رياضة

اتحاد الكرة يستدعي عبد الله السعيد في شكوى الاهلى.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 11:41 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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حسن العمدة
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أبلغت عبدالله السعيد صانع العاب فريق الكرة بنادي بيراميدز، بالخضوع للتحقيق غدًا الأحد،  في الشكوي التي قدمها النادي الأهلي ضد اللاعب.

وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "إدارة النادي الأهلي تقدمت بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي قيمته ٢ مليون دولار والمنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين".

وتابع: "شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم جاء بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم".

وقال اشرف عبد العزيز  محامي عبدالله السعيد  فى تصريحات خاصة لـموقع "صدي البلد" ، انه لم يتلقي اى اخطار بشأن شكوي الاهلي ضده موكله  ، وعندما سمعت ببعض الاخبار عبر وسائل الاعلام تحدثت مع عبدالله السعيد علي الفور واخبرني انه لم يتلقي اى إخطار من اتحاد الكرة .

وبسؤاله عن الوضع حال تلقيه اى اخطار بشأن شكوي الاهلي ، قال ، سأدرس الموضوع فور صول الاخطار ، ولكن لن اصرح بأي شئ الإ بعد تلقينا الشكوي من اتحاد الكرة .
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